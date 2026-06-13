Vietri di Potenza. Al via i lavori per realizzare l’Altalena più alta d’Europa, il terminal bus e l’area expo Porta della Lucania”

Nei prossimi giorni prenderanno il via i lavori per la realizzazione dell’Altalena più alta d’Europa (sul monte Rotonda) e del terminal bus e Expo “Porta della Lucania” (ai piedi del monte Rotonda, nei pressi dello svincolo di contrada san Vito sul raccordo Sicignano-Potenza) a Vietri di Potenza, “due interventi strategici che contribuiranno a rendere Vietri di Potenza sempre più attrattiva, moderna e protagonista nel panorama regionale e nazionale”. A farlo sapere è il sindaco Christian Giordano, che ne ha dato notizia alla comunità in occasione dei nove anni di amministrazione compiuti ieri dal gruppo “Vietri Nova”, dopo la prima elezione avvenuta il 12 giugno 2017.

“Sono opere – ha dichiarato Giordano – che guardano al futuro e che si aggiungono a un lungo elenco di interventi già completati, in corso di realizzazione o prossimi all’avvio. Oggi è l’occasione per guardare indietro con orgoglio al percorso compiuto e, soprattutto, per guardare avanti con ancora maggiore determinazione. Quando i cittadini ci hanno affidato la guida di Vietri di Potenza, ancora prima di poter iniziare a lavorare, c’era già chi ci definiva inesperti, incapaci, inadatti al compito. C’era chi era convinto che non saremmo stati all’altezza delle sfide che ci aspettavano.

Abbiamo scelto di non rispondere alle polemiche, ma di far parlare il lavoro, i risultati e i fatti. Oggi possiamo dire che i fatti raccontano una storia diversa. In questi anni abbiamo programmato, ottenuto finanziamenti e avviato opere per circa 25 milioni di euro, una circostanza mai verificatasi nella storia di Vietri di Potenza. Un risultato straordinario che non appartiene a una singola persona, ma a una squadra unita e determinata, capace di coinvolgere la comunità, che ogni giorno lavora con passione e senso di responsabilità per il bene comune”.

Non si tratta dell’unica opera realizzata a Vietri. “Le tantissime opere che stiamo realizzando stanno cambiando il volto del paese e costruendo nuove opportunità di sviluppo, turismo, servizi e qualità della vita. Dietro ogni progetto ci sono studio, sacrificio, impegno quotidiano e una visione chiara del futuro. Tutto questo è stato possibile grazie all’unità del gruppo, alla forza della squadra e alla capacità di lavorare insieme verso obiettivi comuni. È questa coesione che ha fatto la differenza e che continuerà a farla nei prossimi anni. Noi continueremo a lavorare con entusiasmo, serietà e determinazione per far splendere sempre di più il sole su Vietri di Potenza. Lo faremo senza distrazioni, senza rancori e senza fermarci davanti a chi, per invidia o per interesse, ancora oggi non riesce ad accettare il cambiamento che la nostra comunità sta vivendo. Andiamo avanti, insieme…perché il meglio per Vietri di Potenza deve ancora venire”, conclude Giordano.