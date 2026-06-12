Pugilato a Tito: il 20 giugno il 2° Memorial Vincenzo Calienni. Appuntamento in Piazza Mercato San Vito

Campania, Puglia e Basilicata si sfidano in Piazza Mercato San Vito. Sul ring anche il beniamino di casa Michele Buono

Il prossimo 20 giugno 2026, con inizio alle ore 19:00, Piazza Mercato San Vito di Tito ospiterà il 2° Memorial Vincenzo Calienni, una grande serata di pugilato olimpico dedicata al ricordo di una figura che ha sempre sostenuto lo sport, i giovani talenti del territorio e, soprattutto, la passione del cugino Michele.

Vincenzo era un vero tifoso di boxe: seguiva con entusiasmo ogni combattimento del cugino Michele, sia vicino al ring che da lontano. Proprio per onorarne la memoria, Michele salirà sul ring il 20 giugno per combattere in sua memoria. Oltre alla boxe, la più grande passione di Vincenzo era la musica, un amore che ha sempre coltivato e condiviso con chi gli stava accanto.

L’evento vedrà protagoniste le rappresentative regionali di Campania, Puglia e Basilicata, con circa 40 atleti impegnati in una serie di incontri che promettono spettacolo, intensità agonistica e contenuti tecnici di alto livello. Il programma della manifestazione sarà ulteriormente arricchito dalla presenza di incontri femminili, a conferma della costante crescita del pugilato femminile e del suo ruolo sempre più importante nel panorama nazionale.

La rappresentativa campana schiererà pugili provenienti dalla prestigiosa Excelsior Boxe Marcianise, dalla Foglia BT, oltre ad atleti appartenenti ai gruppi sportivi delle Fiamme Oro della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria, realtà che da anni rappresentano l’eccellenza nella formazione sportiva e umana dei giovani pugili.

Grande attesa è riservata al pugile di casa Michele Buono, che salirà sul ring nella categoria 75 kg davanti al pubblico della sua città. Per l’atleta titese il Memorial rappresenterà un importante test agonistico in vista di due appuntamenti di assoluto prestigio: il confronto internazionale Italia-Germania, in programma a fine mese a Marcianise, e i Campionati Italiani Under 23, previsti a Roma all’inizio di luglio.

Michele Buono arriva a questo appuntamento forte dell’esperienza maturata con la Nazionale Italiana, con la quale ha già combattuto lo scorso aprile a Gorizia, ottenendo una brillante vittoria contro un forte avversario tedesco. Un successo che ha confermato le sue qualità tecniche e il suo valore internazionale e che potrebbe portarlo a ritrovare proprio lo stesso atleta nel prossimo confronto tra Italia e Germania in occasione del Memorial Mimmo Brillantino.

La direzione tecnica della manifestazione è affidata ai Maestri Peppino Foglia e Enzo Brillantino, figure di riferimento del pugilato nazionale, impegnate da anni nella valorizzazione dei giovani talenti e nella promozione dei valori autentici della noble art.

Promosso da Five Rings Buono e Titese Eventi, con il patrocinio del Comune di Tito, il 2° Memorial Vincenzo Calienni rappresenta molto più di una semplice manifestazione sportiva: è un tributo alla memoria di un uomo che ha vissuto il pugilato con passione e che amava la musica sopra ogni cosa.

Per una sera, Piazza Mercato San Vito si trasformerà in una vera arena della boxe, pronta ad accogliere appassionati, famiglie e sportivi per un evento che unirà spettacolo, agonismo e memoria in una cornice unica.