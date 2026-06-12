Potenza, ripristino delle strade in città. Al via un piano di interventi nei prossimi 20 giorni in numerose aree

“Prosegue il percorso di riqualificazione e manutenzione della rete viaria cittadina avviato dall’Amministrazione comunale di Potenza. Per i prossimi venti giorni – dichiara l’assessore alla Viabilità Francesco Giuzio – prenderà infatti il via un articolato programma di rifacimento del manto stradale che interesserà numerose aree della città, attraverso interventi realizzati in collaborazione con E-Distribuzione e con investimenti diretti dell’Amministrazione comunale”.

Le lavorazioni riguarderanno le seguenti strade e aree urbane:

via Enna, via Gavioli, via Angilla Vecchia, via dell’Ateneo Lucano, via Vienna, via Parigi, via Amsterdam, viale Marconi, via Sole, via Torraca, via Lamarmora, via degli Aceri, via Biancospino, via Felicione, Bucaletto, via Mallet, via delle Primule, via della Fisica, via Caira, via Giovanni XXIII, via Maestri del Lavoro, via Verona, via Torino, via Pienza, via Toti, piazzale Sofia, piazzale Bucarest, piazzale Zagabria e via Sanremo.

Si procederà al ripristino definitivo delle carreggiate interessate dai lavori eseguiti da E-Distribuzione nell’ambito del programma di ammodernamento e potenziamento della rete elettrica cittadina. Parallelamente, il Comune di Potenza realizzerà con fondi propri ulteriori interventi di manutenzione straordinaria in alcune arterie particolarmente bisognose di attenzione, tra cui via Enna, via Gavioli e via Angilla Vecchia.

“Abbiamo scelto di concentrare l’avvio di queste lavorazioni subito dopo la conclusione delle attività scolastiche – dichiara il Sindaco Vincenzo Telesca – per limitare quanto più possibile l’impatto sulla circolazione veicolare e ridurre i disagi per cittadini, famiglie e studenti. Si tratta di un intervento importante che consentirà di migliorare sensibilmente la qualità e la sicurezza della rete stradale cittadina”.

L’Amministrazione comunale evidenzia come la programmazione degli interventi sia il risultato di un costante lavoro di coordinamento con E-Distribuzione, finalizzato non solo al ripristino delle sedi stradali interessate dagli scavi, ma anche alla valorizzazione delle opportunità offerte dagli investimenti infrastrutturali in corso sul territorio.

“Sul fronte della mobilità, inoltre, prosegue il lavoro per la riorganizzazione del trasporto pubblico e della viabilità urbana. E’ ormai prossima anche la consegna e l’entrata in funzione del nuovo Hub di Potenza Nord – Macchia Romana.

L’infrastruttura rappresenta uno degli elementi cardine della strategia di mobilità dell’Amministrazione e costituirà un passaggio fondamentale nel percorso che porterà progressivamente allo spostamento dei bus extraurbani fuori dal centro cittadino, con benefici attesi in termini di sicurezza stradale, fluidità della circolazione, qualità dell’aria e vivibilità degli spazi urbani”, conclude l’assessore Giuzio.