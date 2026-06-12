BetFlagLive conferma il proprio legame con la Basilicata sostenendo il pilota lucano Pietro Agoglia

12 Giugno 2026 nessun commento 176 Dalla Basilicata

Il brand editoriale di BetFlag sostiene il giovane talento lucano, impegnato in pista con la Lamborghini Huracán, con l’obiettivo di valorizzare sport, territorio e nuove generazioni

Tito Scalo – BetFlagLive scende in pista al fianco di Pietro Agoglia, giovane pilota lucano impegnato nel Campionato Italiano Gran Turismo con la Lamborghini Huracán.

Una collaborazione che nasce dalla volontà di sostenere e promuovere le eccellenze sportive del territorio, accompagnando il percorso di un giovane atleta che, con talento, sacrificio e determinazione, porta in alto il nome della Basilicata.

Nei giorni scorsi Agoglia è stato ospite presso la sede operativa di BetFlag, a Tito Scalo, insieme alla vettura con cui partecipa al campionato. Un momento significativo, che ha confermato il legame tra l’azienda e il territorio lucano, ma anche la volontà di dare visibilità a storie sportive capaci di ispirare i più giovani.

Domenico Galizia, Managing Director di BetFlag, ha dichiarato: “BetFlagLive vuole essere uno strumento attraverso cui raccontare e valorizzare iniziative, eventi e protagonisti capaci di generare entusiasmo, appartenenza e riconoscibilità per il territorio lucano”.

BetFlag, attraverso il brand editoriale, intende rafforzare il proprio impegno a favore delle realtà sportive locali e regionali, sostenendo iniziative, atleti ed eventi in grado di generare entusiasmo, senso di appartenenza e valore per la comunità.

Nel percorso di Pietro Agoglia si ritrovano valori come impegno, passione, ambizione e rispetto delle regole: gli stessi valori che BetFlagLive vuole raccontare e valorizzare attraverso le proprie attività.

Rappresentare BetFlagLive in pista è per me un grande onore. Quando si è al volante si corre da soli, ma nessun risultato arriva senza una squadra solida alle spalle. Sono orgoglioso di portare questi colori perché condividiamo la stessa determinazione: lavorare con serietà, crescere passo dopo passo e puntare sempre a nuovi traguardi”, ha commentato il talento lucano.

La partnership con Pietro Agoglia si inserisce nel percorso di crescita di BetFlagLive come piattaforma editoriale e relazionale del brand BetFlag: uno spazio pensato per raccontare sport, eventi, protagonisti e territorio, trasformando le collaborazioni in occasioni di racconto, contenuto e riconoscibilità.

Essere al fianco di un giovane pilota lucano nel Campionato Italiano Gran Turismo significa sostenere un percorso sportivo di valore, ma anche contribuire a dare risalto a una storia che parla di Basilicata, talento e futuro.

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Claudio Buono

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