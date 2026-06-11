Paparula Crusca, dall’idea di una giovane lucana emigrata a Milano il podcast che racconta l’anima dei lucani

Laura Amodeo, coordinatrice infermieristica a Milano originaria di Sant’Angelo Le Fratte, è l’autrice di un Podcast in cui lucani che vivono in Basilicata o altrove, si raccontano. Un progetto che rafforza identità e legami di una comunità in cammino ma con le radici in Basilicata.

Coordinatrice infermieristica di professione, podcaster per passione.

Laura Amodeo, 34 anni di Sant’Angelo Le Fratte, vive e lavora a Milano. Nel capoluogo lombardo è approdata dopo aver vissuto in altre città tra le quali Londra dove si è fermata per 7 anni.

Ma l’attaccamento alla sua terra d’origine è rimasto vivo e, forse proprio per la distanza, si è addirittura fortificato.

Su Instagram Laura Amodeo è autrice di Paparula Crusca, un podcast in cui intervista lucani e lucane che hanno qualcosa da raccontare.

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Link al podcast: Paparula Crusca: il podcast che racconta l’anima dei lucani – Basilicata in Podcast | Podcast on Spotify