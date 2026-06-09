Formazione e nuova strumentazione. L’associazione Aquile Lucane si dota di droni di ultima generazione per la campagna di antincendio boschivo

Formazione, professionalità e tante attività importanti a favore delle comunità sono i punti principali portati avanti dall’associazione di protezione civile Aquile Lucane, tra le realtà più importanti del settore sul territorio lucano.

Di recente l’associazione si è dotata di nuovi e importanti strumenti. In particolare, in dotazione ai volontari nuovi droni di ultima generazione, tra cui un velivolo equipaggiato con termocamera, che sarà impiegato durante la prossima e imminente campagna di antincendio boschivo per supportare le attività di monitoraggio e intervento sul territorio.

Il Presidente Mastroberti ha ribadito “l’impegno costante dell’associazione nell’investire in nuove tecnologie, mezzi sempre più efficienti e nella formazione continua dei volontari, elementi fondamentali per garantire un servizio efficace e al passo con le esigenze operative”.

Questo importante traguardo per l’associazione rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita della realtà associativa, confermando la volontà di migliorare costantemente le capacità operative a beneficio della comunità e della tutela del territorio.

Claudio Buono