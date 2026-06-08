Un Unico Amore, presentato a Picerno l’albo illustrato che porta la firma di Giovanna Berardi e Valentina Giordano

E’ stato presentato a Picerno, presso la Torre Medievale, l’albo illustrato denominato “Un Unico Amore”, che porta la firma di Giovanna Berardi e Valentina Giordano, edito da Babi Di Bu. All’iniziativa hanno preso parte il Sindaco Margherita Scavone, l’assessore alla Cultura Maria Felicia Farenga, l’Ispettrice territoriale della Croce Rossa di Potenza Donata Santagata e Lina Argia Passannante. A presentare e moderare l’iniziativa Ivana Parente, che ha ben spiegato dettagliatamente il corpo narrativo ed illustrativo dell’albo mettendone in evidenza i valori affettivi ed emotivi e sottolineando che educare alle emozioni significa educare all’umanità e come la scrittura in rima diventi una carezza narrativa se associata alla tecnica dell’acquerello che è tra le forme più emotive dell’arte illustrativa.

L’ispettrice della Croce Rossa Italiana, Santagata, ha evidenziato l’importanza del loro lavoro all’interno delle famiglie dove “l’utilizzo di libri come questo hanno il pregio di creare legami affettivi profondi”.

Nel corso del suo intervento, la docente Passannante ha rimarcato come “la scuola debba utilizzare il libro illustrato vicino ai bambini più disagiati perché strumento di forte impatto emotivo”.

L’iniziativa ha richiamato diverse persone per questo volume che è davvero interessante.

redazione