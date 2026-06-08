Al via Ecodays Basilicata 2026: a Potenza la presentazione ufficiale dell’evento dedicato ai quattro elementi

Martedì 9 giugno, alle ore 11:00, presso la Sala Bramea del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità della Regione Basilicata, in Viale Vincenzo Verrastro 5 a Potenza, sarà presentata ufficialmente ECODAYS Basilicata 2026, la manifestazione che dal 12 al 14 giugno animerà la Val d’Agri con un programma dedicato alla valorizzazione dell’ambiente, del patrimonio territoriale e delle comunità locali.

L’edizione 2026 sarà ispirata al tema “I 4 Elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco”, un percorso che intende raccontare il legame profondo tra natura, identità e sviluppo sostenibile attraverso iniziative capaci di coinvolgere cittadini, associazioni, istituzioni e visitatori in un’esperienza di conoscenza, partecipazione e condivisione. ECODAYS Basilicata nasce con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza ambientale e di valorizzare le ricchezze naturalistiche, culturali e sociali del territorio lucano, favorendo il dialogo tra le realtà impegnate nella tutela dell’ambiente e nella promozione delle eccellenze locali. La manifestazione rappresenta un’opportunità concreta per rafforzare la collaborazione tra enti pubblici, associazioni e comunità, mettendo al centro il patrimonio naturale come elemento strategico per la crescita sostenibile della Basilicata.

Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati gli obiettivi, i contenuti e le principali iniziative previste nelle tre giornate dell’evento, che vedranno la Val d’Agri protagonista di attività dedicate alla sostenibilità, all’educazione ambientale, alla conoscenza del territorio, alle tradizioni e alle buone pratiche di tutela delle risorse naturali.

Interverranno Vito Sabia, Presidente di Unpli Basilicata, Pierfranco De Marco, Consigliere Nazionale Unpli, Rosa Fortunato, Coordinatrice di ECODAYS Basilicata 2026, e Antonella Logiurato della Direzione Generale Ambiente, Energia e Tutela del Territorio della Regione Basilicata. A moderare l’incontro sarà il giornalista Andrea Rossi.

L’iniziativa è promossa da Unpli Basilicata con il sostegno della Regione Basilicata, di Apt Basilicata e del Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, nell’ambito di un percorso condiviso che punta a rafforzare il valore dell’ambiente come patrimonio collettivo e risorsa per il futuro delle comunità.

La manifestazione si propone di mettere in rete territori, istituzioni e comunità locali attraverso un modello di sviluppo fondato sulla sostenibilità, sulla valorizzazione delle identità locali e sulla tutela del patrimonio ambientale, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza e la partecipazione attiva dei cittadini.

La conferenza stampa sarà aperta agli organi di informazione, alle istituzioni, alle associazioni e agli operatori del territorio interessati a conoscere il progetto.