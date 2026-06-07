Inps, pubblicato l’avviso per l’ammissione alla pratica forense presso le Avvocature territoriali. Posti disponibili anche in Basilicata

Prosegue la Campagna per l’ammissione alla pratica forense presso le Avvocature territoriali dell’Inps
Per la Direzione regionale di Basilicata l’Avviso, pubblicato sul sito istituzionale www.inps.it, è finalizzato all’iscrizione ad elenchi per l’esercizio della pratica forense presso gli Uffici Legali INPS delle sedi di Potenza e di Matera, in numero di 2 posti da praticante per ciascuna sede.
La domanda per l’ammissione alla pratica forense dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, mediante l’utilizzo di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure CIE (Carta di identità elettronica 3.0), compilando l’apposito form pubblicato sul sito istituzionale e allegando un curriculum vitae, con l’indicazione degli eventuali titoli post lauream, nonché la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa agli esami sostenuti con relativa votazione.
L’invio on-line della domanda, debitamente compilata, potrà essere effettuato fino alle ore 12:00 del 31 luglio 2026.
Le graduatorie relative saranno pubblicate nella sezione “Reclutamenti – Selezioni territoriali” del sito internet istituzionale.
Eventuali informazioni potranno essere richieste utilizzando i recapiti indicati nell’ Avviso.