Il film “Stargate-Terremoto 80” presentato a Balvano. Il racconto del terremoto che cambiò la Basilicata

Cinema e memoria collettiva: a Balvano la seconda tappa del tour dedicato al docufilm sul terremoto dell’Irpinia del 1980. “Stargate-Terremoto 80”, il racconto del terremoto che cambiò la Basilicata

Una sala gremita ha accolto a Balvano la seconda presentazione del tour promozionale di “Stargate-Terremoto 80”, il film scritto, diretto e interpretato dal regista e attore Andrea Manicone. L’opera, patrocinata dal Comune di Balvano, dal Comune di Potenza, dalla Provincia di Potenza, dalla Regione Basilicata e dalla Lucana Film Commission, ripercorre i tragici eventi del terremoto del 1980, una ferita ancora viva nella memoria collettiva del territorio.

Il titolo del film, “Stargate”, richiama simbolicamente una porta capace di segnare il passaggio tra il mondo che esisteva prima del sisma e quello nato dopo quella drammatica notte. Un confine ideale che ha cambiato per sempre la vita di migliaia di persone e il volto di intere comunità. Particolarmente toccante l’intervento del sindaco di Balvano, Enzo Di Carlo, oggi al suo quinto mandato ma già primo cittadino all’epoca del terremoto. Di Carlo ha ricordato come il paese venne raso al suolo e come, subito dopo la scossa, si precipitò nella chiesa dove si registrò il maggior numero di vittime: oltre settanta persone, in gran parte donne, bambini e anziani, che stavano partecipando alla celebrazione religiosa.

«In quel momento prevalse la figura del medico», ha raccontato il sindaco, ricordando i primi soccorsi prestati ai feriti. Successivamente, però, fu chiamato a gestire l’emergenza anche nel ruolo di amministratore. Balvano fu tra i primi comuni a organizzare rapidamente la rimozione delle macerie, la sistemazione degli sfollati e la ricostruzione. Nel giro di pochi anni furono realizzate le prime abitazioni che ancora oggi ospitano numerose famiglie del paese.

A portare la propria testimonianza è stato anche il presidente della Protezione Civile locale, Antonio Casciano, che, all’epoca poco più che ventenne, partecipò ai primi soccorsi. Ha ricordato il difficile lavoro svolto tra le macerie della chiesa, da cui furono estratti circa quaranta feriti. In assenza di mezzi adeguati e con le vie di comunicazione interrotte dalle frane, i sopravvissuti vennero caricati su un camioncino e trasportati al pronto soccorso di Potenza. Nel corso dell’incontro Andrea Manicone, regista e attore del film, ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a realizzare il film. L’obiettivo principale è quello di trasmettere alle nuove generazioni la memoria di un evento che non hanno vissuto direttamente, ma che ha segnato profondamente la storia della Basilicata.

“Stargate” alterna scene recitate dallo stesso Manicone e dal figlio, interviste con i protagonisti dell’epoca e preziose immagini d’archivio di Rai Teche. Una narrazione intensa e coinvolgente che consente allo spettatore di immergersi nei racconti e nelle immagini autentiche di quei giorni drammatici, facendo rivivere emozioni, paure e speranze. Al termine della presentazione il regista ha invitato il pubblico a seguire le prossime tappe del tour promozionale, che toccherà a breve Potenza, Matera, Lagonegro e altri centri della Basilicata, con l’obiettivo di diffondere il messaggio del film in tutta la regione.

Quella di “Stargate” non è la prima esperienza cinematografica di Andrea Manicone. Nel corso della sua carriera ha collaborato con importanti nomi del cinema e del teatro, tra cui Lorenzo Flaherty e Sebastiano Somma. Un percorso artistico iniziato da giovanissimo, quando a soli sedici anni ha mosso i primi passi nel mondo della recitazione.

L’incontro è stato moderato dalla giornalista Anna Tammariello e si è trasformato in un momento di riflessione condivisa, nel quale il ricordo del terremoto del 1980 è tornato a essere patrimonio comune e occasione di dialogo tra generazioni.