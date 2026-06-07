Il 14 giugno torna l’UltraliFoj. A Picerno un tracciato di 50 km e uno di 19 per una prova di ultratrail

Sfida sui monti Li Foj a Picerno per chi ama le prove di lunga distanza: domenica 14 giugno è in programma la quinta edizione dell’UltraliFoj, una delle prove di ultratrail che hanno avuto il grande merito, pur in un breve lasso di tempo come può essere un lustro, di promuovere il territorio e farlo conoscere al di fuori dei confini regionali. Il prestigio della prova lucana le ha merito quest’anno l’attribuzione del Campionato Italiano IUTA Ultratrail di media distanza.

Due le prove inserite: il tracciato principale è di 50 km per un dislivello di 2.191 metri, piuttosto impegnativo considerando che per buona parte si viaggia sopra i 1.000 metri di altitudine, con i GPM sopra i 1.300 metri. Lungo il tracciato gli organizzatori hanno previsto 6 ristori, a cui ne vanno aggiunti altri 4 fra postazioni di acqua e ristori naturali. Il completamento del percorso garantirà 2 punti ITRA. L’alternativa è costituita dal percorso di 19 km per 850 metri, anche questo supera i 1.300 metri come punta massima.

Lo start della gara è in Piazza Plebiscito con entrambe le prove che scatteranno alle ore 9:00. Le iscrizioni, con un tetto massimo di adesioni a 300 atleti per il lungo e 400 per il medio, hanno un costo rispettivo di 75 e 218 euro con chiusura fissata per il 12 giugno. A fine gara premiazioni per i primi 3 assoluti uomini e donne per ognuno dei due tracciati, inoltre verranno premiati i primi 3 di ogni categoria sul percorso di 19 km. Nel 2025 la vittoria è andata a Umberto Raul Sante Barbieri in 6h28’54” e a Zanet Buslyeta in 7h57’07”.

Per informazioni: Asd Picerno Run, https://www.ultralifoj.it/