Scuola, una classe di Potenza premiata alla Camera dei Deputati a Roma per i migliori progetti educativi sviluppati con la piattaforma In Classe

Alla classe 350 euro da dedicare a nuovo materiale didattico

Una classe di Potenza è stata premiata alla Camera dei Deputati, a Roma, per essere stata tra le migliori 16 d’Italia nell’ambito dei progetti educativi sviluppati attraverso la piattaforma InClasse per l’anno scolastico 2025/26 che hanno coinvolto circa 40mila studenti. L’evento è stato promosso da Fondazione Articolo 49 in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e con il patrocinio della Commissione Ue, dedicato proprio ai giovani e alle scuole.

La classe vincitrice. La classe 2B del Liceo Scientifico Galilei di Potenza (Basilicata) è stata tra le classi premiate per il contest “Pay AttentiON” relativo al progetto “ONLINE, ONLIFE – Guida all’uso consapevole del digitale”. Gli studenti della 2B hanno presentato il loro lavoro intitolato “La dipendenza digitale”, un video che invita a riflettere sul tempo che trascorriamo davanti agli schermi senza rendercene conto. Attraverso immagini e messaggi diretti, il progetto evidenzia come smartphone, computer e social network possano diventare strumenti che, se usati senza consapevolezza, finiscono per sottrarre attenzione, energie e momenti preziosi alla vita reale. Il lavoro della classe mette in luce la necessità di trovare un equilibrio tra mondo online e vita quotidiana, promuovendo un uso più attento e responsabile delle tecnologie.

La classe 2B si è aggiudicata una targa commemorativa, attestati di partecipazione e un premio pari a 350 euro da utilizzare in materiale didattico.

L’iniziativa. Il progetto didattico “Online Onlife” è promosso da Corecom Basilicata, Corecom Friuli Venezia Giulia, Corecom Lazio, Corecom Liguria, Corecom Lombardia, Corecom Molise, Corecom Piemonte, Corecom Puglia, Corecom Trento e Trentino, Corecom Sardegna, con il patrocinio di Agcom e Corecom Sicilia e sostenuto da Almaviva e Altroconsumo.

I progetti premiati godono dei patrocini, tra gli altri, del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), APRE, ISPRA, ASviS, Symbola, Forum per lo Sviluppo sostenibile e 17 regioni italiane.