Nesli arriva nel Potentino. Il concerto domenica 7 giugno a San Nicola di Pietragalla

Un live intenso e autentico, capace di unire energia e profondità, in cui Nesli porterà sul palco i brani più amati della sua carriera, diventati negli anni veri e propri inni generazionali. Da “La fine” – resa celebre anche dalla reinterpretazione di Tiziano Ferro – a “Buona fortuna amore”, passando per “Andrà tutto bene”, “Un bacio a te” e “Ti sposerò”, il concerto sarà un viaggio tra musica e parole che hanno segnato il pubblico italiano.

Artista capace di evolversi costantemente, Nesli ha attraversato negli anni diversi linguaggi musicali, passando dall’hip hop delle origini a una forma sempre più personale di cantautorato contemporaneo, mantenendo al centro della sua scrittura l’introspezione e l’autenticità.

Il live a San Nicola (PZ) sarà un’occasione unica per vivere dal vivo questa dimensione intima e potente, in uno spettacolo che alterna momenti energici a passaggi più riflessivi, creando un forte legame emotivo con il pubblico.

Nesli, pseudonimo di Francesco Tarducci, è un cantautore, rapper e produttore nato a Senigallia nel 1980. Attivo dalla fine degli anni ’90, ha costruito nel tempo un percorso artistico originale e riconoscibile, pubblicando numerosi album e firmando alcuni dei brani più significativi del pop-rap italiano.

Fratello minore del rapper Fabri Fibra, Nesli ha saputo affermarsi con una propria identità musicale, distinguendosi per uno stile introspettivo e poetico che lo ha reso uno degli artisti più apprezzati della scena italiana.

INGRESSO LIBERO – START ORE 22:00