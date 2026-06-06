Carabinieri in Basilicata: un anno di importanti attività. Oltre 400 arresti, 3400 denunce e 7600 servizi di pattuglia

Un grande lavoro quello svolto dai Carabinieri su tutto il territorio lucano. I dati sono stati presentati ieri a Potenza, presso la Caserma Lucania, dove si sono svolte le celebrazioni per il 212° anno dalla Fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

Questi i dati che vanno dal periodo 1° giugno 2025 al 31 maggio 2026.

Nel complesso, perseguiti 8375 delitti, 427 persone arrestate e 3412 denunciate. Svolti 7588 servizi di pattuglia e 42780 perlustrazioni, con 13600 militari impiegati. I Carabinieri sono intervenuti su 1087 incidenti stradali e su 6296 infrazioni al Codice della Strada.

IL DETTAGLIO

Per quanto riguarda l’ordine pubblico, sono stati svolti ben 4702 servizi con 7911 militari impiegati. Relativamente alle armi, ne sono state sequestrate 110, mentre per gli esplosivi 834 chili. Sequestrati tra 3450 tra proiettili e cartucce. In questo ambito, 54 persone denunciate, 1 arrestata.

Droga. Sequestrati 40 chili per 80 dosi, denunciate 69 persone e 48 arrestate, 180 quelle segnalate.

Reati in materia di violenza di genere. Delitti perseguiti 602, persone arrestate 74 e persone denunciate 538.

Truffe ai danni di anziani. Perseguiti 424 delitti, 14 persone arrestate e 120 denunciate.

Per quanto riguarda i Carabinieri Forestali, nel settore della tutela del territorio, perseguiti 151 delitti, 1 persona arrestata, 153 denunciate e 7 sequestri. Scoperti 800 illeciti amministrativi.

Settore tutela della fauna e della flora. 8745 controlli effettuati, 39 delitti perseguiti, 23 persone denunciate, 12 sequestri e 189 illeciti amministrativi.

Settore discariche e rifiuti. 2695 controlli effettuati, 66 persone denunciate e 11 sequestri.

Per quanto riguarda il NOE – Nucleo Operativo Ecologico, effettuati 50 controlli e 72 persone denunciate. Per i NAS – Nucleo Antisofisticazione e Sanità, 767 controlli effettuati e 17 persone denunciate. L’Ispettorato del Lavoro ha effettuato invece 210 controlli e denunciato 81 persone, con 22 sospensioni dell’attività imprenditoriale.

Claudio Buono