Assalto al mezzo portavalori a Potenza. La Polizia effettua perquisizioni a Pignola: due persone indagate

Assalto alla Cosmopol del 30 giugno 2025 a Potenza: la Polizia di Stato esegue perquisizione locale nei confronti di due soggetti già imputati per mafia

Nella prima mattinata odierna, personale della Squadra Mobile di Potenza ha dato esecuzione ad un decreto di perquisizione personale e domiciliare sul territorio del Comune di Pignola – emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Potenza – nei confronti di R.S. e B.V. in quanto indagati per rapina pluriaggravata in concorso con altri quattro soggetti arrestati in flagranza di reato a Potenza in data 30.06.2025 per la rapina ai danni della ditta di trasporto valori “Cosmopol” per un valore di 99.000 €, denaro destinato al pagamento delle pensioni presso l’Ufficio Postale in via Tirreno, al Serpentone.

Il fatto creò, meno di un anno fa, non poco scompiglio in città, con l’inseguimento da parte delle forze dell’ordine e la cattura di alcuni componenti della banda.

All’esito degli approfondimenti investigativi, i predetti indagati – attualmente imputati anche in un procedimento penale per associazione a delinquere di stampo mafioso pendente innanzi al Tribunale di Potenza – sono risultati essere concorrenti nell’organizzazione logistica della rapinaconsumata nel capoluogo lucano.

Si rappresenta che si procede in fase di indagini preliminari con la doverosa presunzione di innocenza per gli indagati.

Lo rende noto la Questura di Potenza.