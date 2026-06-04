“Wonder Film Festival”: aperte le iscrizioni al concorso scolastico e per giovani talenti under 20 in programma a Potenza

Sono aperte le iscrizioni per la partecipazione al concorso della seconda edizione del “Wonder Film Festival”, festival dell’audiovisivo dedicato ai bambini e ai ragazzi promosso dal Centro Sperimentale delle Arti Mediterranee (CeSAM) insieme alla Biblioteca “Maurizio Leggeri” (CGIAM).

Il festival, in programma a Potenza dal 22 al 24 Ottobre 2026, ha indetto il bando per le candidature dei cortometraggi realizzati nell’ultimo biennio (2025-2026) da istituzioni scolastiche ed educative (statali e paritarie) secondarie di I e II grado e da giovani talenti di età compresa tra gli 11 e i 19 anni di età.

Il bando punta a valorizzare i progetti e le attività di educazione all’immagine e al linguaggio cinematografico condotte dalle istituzioni scolastiche a valere sul Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola (CIPS) del Ministero della Cultura (MiC) e del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM). Oltre ai corti realizzati grazie al piano CIPS, potranno essere candidati altri progetti indipendenti promossi dagli istituti scolastici anche in collaborazione con enti/associazioni/case di produzione.

“L’obiettivo – spiega la Direttrice Artistica, Lucia Varasano – è quello di rafforzare la cooperazione tra scuola, cinema e territorio e di promuovere la crescita culturale, artistica e civica delle nuove generazioni. Il Wonder, infatti, considera il cinema non solo come uno strumento di formazione artistica, ma come leva di formazione umana e civica”.

Il concorso prevede quattro sezioni competitive: Miglior Film Scolastico, Miglior Corto Lucano, Talenti Emergenti, Miglior Cortometraggio Internazionale. Il tema è libero e potranno essere candidati corti incentrati su legalità, giustizia sociale, pace, ambiente e emergenza climatica, cittadinanza attiva, diritti umani, inclusione, disuguaglianze e fragilità, uguaglianza di genere, memoria storica, benessere mentale, bullismo e cyberbullismo, body shaming ed educazione sentimentale.

La giuria, composta da professionisti del settore, valuterà la creatività, l’originalità e l’impatto sociale dei cortometraggi e assegnerà i premi, tra cui la prestigiosa “Stella d’Oro”.

I corti dovranno essere candidati entro il 25 luglio 2026 tramite la pagina FilmFreeway dedicata (https://filmfreeway.com/ WonderFestival) dove è possibile conoscere le regole e i termini per la partecipazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale (https://www. wonderfilmfestival.it/) e sulla piattaforma CIPS (https://cinemaperlascuola. istruzione.it/evento/wonder- film-festival/).