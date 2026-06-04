Potentino, ecco la “Drinkabine”. Le vecchie cabine fotografiche diventano autentiche bar station grazie a Origini

DRINKABINE, da Origini – Esperienza Liquida a Melfi la vecchia cabina fotografica diventa una station per drink ideale per eventi e catering

Ve le ricordate le vecchie cabine fotografiche presenti in diversi angoli delle città per scattare velocemente fototessere o foto ricordo? Da Origini – Esperienza Liquida di Melfi diventano un’autentica bar station.

In attesa del prossimo drink menù, in arrivo per l’inizio dell’estate, Paolino Nigro di Origini lancia DRINKABINE. Non un semplice photobooth ma una station scenografica che cattura l’attenzione, incuriosisce e coinvolge.

Drinkabine nasce così, dall’esperienza, dal contatto reale con le persone. Da oltre 10 anni di catering, eventi e miscelazione vissuti in tutta Italia. Un’idea costruita lentamente, viaggio dopo viaggio, evento dopo evento, con cura.

L’ispirazione arriva dall’immaginario della cabina fotografica: un luogo piccolo ma iconico, capace di custodire momenti spontanei, autentici e divertenti.

Qui si entra per un drink e si esce con un’esperienza. La DRINKABINE è un punto d’incontro. È un luogo dentro l’evento.

La Drinkabine è stata pensata per matrimoni, eventi privati e festival e porta il concetto di miscelazione ovunque, creando un punto di ritrovo autentico e memorabile.

La Drinkabine è solo l’ennesima genialata del gruppo di Origini tesa a dar vita ad una nuova narrazione innovativa e radicata al territorio di Melfi e della Basilicata in generale.

Unire storia e innovazione, infatti, è il concept intorno a cui ruota Origini – Esperienza Liquida a Melfi, in provincia di Potenza. L’atmosfera di Origini segue sì il leitmotiv federiciano, ma è anche estremamente rilassata, grazie ad un’accoglienza vivace, fresca ed amicale da parte della giovane squadra di professionisti under 30. Un team di cui va molto fiero Paolino, che conferma come “Origini è per me e i miei colleghi uno spazio in cui esprimere la nostra passione. Dove cultura, modernità e divertimento si mescolano perfettamente come in un cocktail ben riuscito. Dopo molte esperienze, tra cui una importante dietro il bancone del Sips di Barcellona (al primo posto nella classifica “The World’s 50 Best Bars 2023”) ho scelto di ritornare nella mia Basilicata per offrire ai nostri clienti un nuovo modo di vivere l’esperienza della miscelazione”.

Uno spazio, all’ombra del Monte Vulture, che ha voglia di regalare momenti di relax, accompagnati da ottimi cocktail e in compagnia dello scintillante cavaliere, a cui, come promette il fondatore, non manca mai bicchiere.