Gioco d’azzardo, è allarme in Basilicata. Nel 2025 spesi 1,6 miliardi di €, il 55 % per il gioco on-line

La Basilicata come trend di crescita per il gioco d’azzardo è tra le prime regioni italiane. A certificarlo è il Libro Nero dell’Azzardo, giunto alla quarta edizione, realizzato da Cgil, Federconsumatori e Isscon. Esce fuori un quadro allarmante per l’Italia e, in modo particolare, per la Basilicata.

In Basilicata sono stati spesi per il gioco oltre 1,6 miliardi di euro. Di questi, 198 milioni di euro negli apparecchi VLT e slot machine, 1,7 milioni per il Bingo, 893 milioni per il gioco a distanza (Bridge, Scopa, Burraco, Briscola, Tressette, Backgammon, Scacchi, Dama, Texas Hold’em), 1,7 milioni per l’ippica, 193 milioni per le scommesse sportive, 98 milioni per le lotterie, 109 milioni per il Lotto e 38 milioni per le scommesse virtuali.

Oltre il 55 %, quindi, riguarda i giochi on-line, il 12,3 % le slot machine.

Nel Potentino, quasi 120 milioni bruciati nelle slot machine e ben 555 milioni per i giochi on-line. Nel Materano, rispettivamente, 80 milioni e 338 milioni di euro. Ogni lucano in media spende 3.481 euro all’anno per i giochi.

Nel Potentino su 748 milioni di euro giocati, 708 riguardano sono stati vinti e oltre 40 milioni in fumo. Spesa pro capite in aumento: nel 2023 2.451 €, nel 2024 2.551 € e nel 2025 3.013 €. A Potenza città nel 2025 sono stati complessivamente giocati 145 milioni di € del totale giocato in Basilicata.

Tra i primi 100 comuni italiani classificati per raccolta pro capite on-line (età 18-74 anni), c’è Avigliano con 4.069 €. Per quanto riguarda invece i conti on-line, sono 188.665 quelli attivi dei lucani.

Dai dati territoriali forniti dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Stato, la Basilicata registra una raccolta online pro capite superiore alla media nazionale. Solo nel 2025, la raccolta complessiva dell’azzardo in Italia ha quasi raggiunto 165,34 miliardi di euro. Vale a dire il 7,3% del PIL nazionale.

Claudio Buono