Festival delle Opportunità 2026: a Potenza torna il laboratorio dove il futuro si costruisce scegliendo come abitare il tempo

Dal 3 al 5 giugno il capoluogo lucano ospita la nuova edizione del Festival, promossa in partenariato con la CRPO Basilicata e il Consorzio ConUnibas, con il sostegno di BCC Basilicata

Torna a Potenza il Festival delle Opportunità 2026, il grande laboratorio diffuso di idee, esperienze e connessioni che dal 3 al 5 giugno trasformerà la città in uno spazio aperto di confronto, visione e costruzione concreta del futuro.

Nato dall’esperienza di Potenza Città Italiana dei Giovani e cresciuto fino a diventare uno dei più significativi appuntamenti dedicati alle nuove generazioni, all’innovazione e alla crescita dei territori, il Festival si rafforza quest’anno grazie a una rete di alleanze istituzionali di straordinario valore.

L’edizione 2026 è infatti realizzata grazie al coinvolgimento e al partenariato della Commissione Regionale per le Pari Opportunità della Basilicata, del Consorzio ConUnibas dell’Università degli Studi della Basilicata, con il sostegno di BCC Basilicata, a testimonianza di una visione condivisa che mette al centro il protagonismo giovanile, la formazione, l’inclusione, la parità di accesso alle opportunità e la costruzione di nuove traiettorie di sviluppo per la Basilicata.

Una sinergia forte tra istituzioni, mondo universitario, sistema cooperativo e rappresentanze territoriali che rende il Festival non soltanto un evento culturale, ma una vera piattaforma di policy territoriale capace di generare confronto, attivazione e cambiamento.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è:

“Il futuro è il tempo che scegli di dare.”

Un messaggio che invita a una riflessione profonda sul valore del tempo come bene comune, responsabilità collettiva e spazio generativo da abitare con consapevolezza.

Per tre giorni Potenza diventerà un ecosistema dinamico di confronto e sperimentazione con talk, workshop, laboratori esperienziali, momenti artistici, testimonianze, incontri ispirazionali e spazi di dialogo intergenerazionale, costruiti per offrire strumenti concreti a studenti, giovani professionisti, imprese, docenti, amministratori, organizzazioni e cittadini.

“Il Festival delle Opportunità – dichiara Antonio Candela, ideatore dell’iniziativa – cresce perché cresce la comunità che lo rende possibile. Il partenariato con la Commissione Regionale Pari Opportunità, con il Consorzio ConUnibas e il sostegno di BCC Basilicata rappresentano la dimostrazione concreta che il futuro si costruisce quando istituzioni, formazione, credito cooperativo e territorio scelgono di condividere visione e responsabilità. Questa alleanza dà forza a un’idea semplice ma rivoluzionaria: le opportunità non si attendono, si generano insieme.”

Particolarmente significativo è il coinvolgimento della Commissione Regionale per le Pari Opportunità, che arricchisce il Festival di una prospettiva fondamentale legata all’equità, all’inclusione e alla valorizzazione dei talenti femminili e delle nuove leadership.

Determinante anche il ruolo del Consorzio ConUnibas, che consolida il legame tra Festival, università e sistema delle competenze, rafforzando il dialogo tra formazione, orientamento e lavoro.

Strategico infine il sostegno di BCC Basilicata, da sempre impegnata nella promozione di percorsi di crescita, partecipazione e sviluppo comunitario, nel solco dei valori della cooperazione e della responsabilità sociale.

Tra i focus dell’edizione 2026: intelligenza artificiale, transizione generazionale, orientamento, cooperazione, impresa sociale, sostenibilità, cittadinanza attiva, parità di opportunità e valorizzazione delle aree interne.

Il Festival delle Opportunità 2026 si conferma così come un processo collettivo e una chiamata aperta a chiunque voglia investire tempo, energie e visione nella costruzione del domani.

Il programma completo e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale:

www.festivaldelleopportunita. it