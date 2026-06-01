Emmanuel Macchia, di origine lucane, premiato come “Migliore Attore” al Festival di Cannes per il film Coward

Emmanuel Macchia, insieme a Valentin Campagne, ha vinto il premio come Migliore Attore al Festival di Cannes 2026 per il film intitolato “Coward” di Lukas Dhont. Scorre sangue lucano in questo importante e internazionale riconoscimento. Emmanuel, infatti, ha origini lucane. In particolare, i nonni paterni sono lucani, di Brienza, e della vicina Polla.

Lui è nato a Charleroi, in Belgio, ed è cresciuto ad Ham-sur-Heure. Ha studiato da paesaggista a Gembloux. Grande emozione a Cannes per questo importantissimo premio. E con lui gioiscono anche le comunità di Brienza e Polla.

Emmanuel è stato notato per caso dal direttore del casting del film mentre pranzava in mensa universitaria. Ha esordito proprio quest’anno, senza esperienze di recitazione, come co-protagonista del film Coward. Con quest’ultimo vince il Prix d’interprétation masculine al Festival di Cannes ex aequo col collega Valentin Campagne. Emmanuel ha interpretato un soldato gay nella prima guerra mondiale. Nelle trincee belghe del 1916, una giovane recluta si innamora di un commilitone inquadrato in un’unità che intrattiene le truppe nelle retrovie con spettacoli di varietà en travesti.

Coward, lo ricordiamo, è un film del 2026 diretto e co-sceneggiato da Lukas Dhont.

Claudio Buono