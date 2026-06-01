Auto sfonda il muro di un’abitazione e finisce in un garage a Muro Lucano. Ferite due persone

Un incidente si è verificato questa mattina, poco prima delle ore 10, a Muro Lucano. Dove un auto ha sfondato il muro ed è andata a finire in una abitazione. Due anziani sono rimasti feriti, a quanto pare in modo lieve con ferite superficiali.

L’incidente sulla statale 7 all’altezza di Ponte Giacoia. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, 118, Carabinieri della locale stazione e Polizia Locale. Le cause di quanto accaduto sono in corso di accertamento.

All’interno dell’auto, un Fiorino, viaggiavano due anziani.

Claudio Buono