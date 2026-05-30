Potentino, la Polizia arresta tre persone e ne denuncia sette. Sequestrati 660 grammi di cocaina, pistola e cartucce

Si è conclusa ieri un’operazione a livello nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi. L’attività ha rafforzato il controllo nelle zone più sensibili, per prevenire episodi di violenza, anche tra minori. L’operazione di alto impatto nazionale è stata condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo.

L’attività investigativa, che ha visto il coinvolgimento anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure, ha portato all’arresto di 1335 soggetti, di cui 31 minorenni e 2358 denunce a piede libero, tra cui 142 minori.

Sono stati sequestrati complessivamente circa 430 kg di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina.

A testimonianza dell’efficacia dell’attività di prevenzione, sono state sequestrate 111 armi da fuoco, anche a canna lunga tra cui un fucile d’assalto Colt Ar15, diverse armi da guerra e un giubbotto antiproiettili nonché numeroso munizionamento.

Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del porto di armi bianche, soprattutto in ambito giovanile, rinvenendo 250 armi bianche, tra cui taglierini, tirapugni, teser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette.

Nel corso dell’operazione, sono state identificate 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni. I controlli si sono concentrati all’interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga.

Anche la Questura di Potenza ha partecipato all’operazione con una serie di servizi di controllo del territorio provinciale finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Nel periodo compreso tra il 6 e il 27 maggio 2026, la Squadra Mobile e il SISCO di Potenza hanno condotto un’operazione ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei connessi fenomeni di criminalità diffusa.

L’attività straordinaria di controllo del territorio ha consentito di conseguire importanti risultati operativi. Nel corso delle verifiche sono state controllate complessivamente 1.464 persone maggiorenni e 53 minorenni di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

Le attività investigative e di polizia giudiziaria hanno portato all’arresto di 3 persone maggiorenni e al deferimento in stato di libertà di ulteriori 7 soggetti.

Nel corso delle operazioni sono stati inoltre sequestrati circa 660 grammi di cocaina, nonché una pistola revolver con matricola abrasa e 24 cartucce.

Le attività svolte confermano il costante impegno della Polizia di Stato nel contrasto ai traffici di sostanze stupefacenti e nella prevenzione dei fenomeni criminali connessi alla diffusione della droga sul territorio.