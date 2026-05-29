A Potenza ‘Eroi senza Paura’, ecco l’elenco dei vincitori del Premio Legalità dedicato al Maresciallo Agatino Di Matteo

​Grande successo a Potenza per il Premio in memoria del Maresciallo Agatino Di Matteo. Tra tecnologia, arte e il debutto assoluto dell’inno generato “Eroi senza paura”, gli studenti illuminano il valore del sacrificio.

Una giornata straordinaria, dove la memoria si è fatta arte, musica e speranza per il futuro. Presso il Centro Sociale di Malvaccaro a Potenza, si è celebrata la finalissima del Premio Legalità, istituito in memoria del Maresciallo Agatino Di Matteo (Vittima del Dovere e Medaglia di Bronzo al Valore dell’Arma dei Carabinieri). L’evento, nato dalla sinergia tra l’Istituto Comprensivo “Don Milani – Leopardi” e l’Associazione “Testimonianze di Valore”, ha visto la partecipazione commossa delle massime autorità locali, della vedova Franca Lorati e della figlia Valeria Di Matteo.

​L’apertura della manifestazione è stata affidata alle note solenni dell’Inno d’Italia, cantato a gran voce dagli alunni, che ha dato il via a un momento di altissimo impatto emotivo: il debutto assoluto del brano “Eroi senza paura”. La canzone, dedicata alla memoria dei due Servitori dello Stato a cui è intitolata l’associazione – il Maresciallo Agatino Di Matteo e Giambattista Rosa –, vuole essere un profondo e universale omaggio a tutte le Vittime del Dovere. Il testo, scritto a quattro mani da Valeria Di Matteo e dalla giovane Margherita Rosa, è nato dal cuore e dalla memoria familiare, per poi trovare la sua perfetta veste musicale grazie a un innovativo connubio tecnologico: la composizione della melodia è stata infatti supportata dall’Intelligenza Artificiale tramite un’applicazione dedicata, dimostrando come le nuove tecnologie possano farsi veicolo di messaggi dal profondo valore etico e social.

Dopo i saluti istituzionali , e’ stato anche letto un messaggio inviato per l’ occasione dalla Presidente della Commissione Antimafia del Parlamento Chiara Colosimo, indirizzato alla sede” dell’ Associazione Testimonianze di Valore “in riferimento alla sinergia e collaborazione creata con l’ Istituto Comprensivo Don Milani-Leopardi guidato dalla Dirigente Scolastica Marcella Marsico.

Il cuore del Premio è stato l’esposizione dei lavori del progetto “Legalità”. I ragazzi si sono misurati in quattro macro-aree, dimostrando talento, sensibilità e un forte senso civico. I primi classificati di ciascuna sezione hanno ricevuto un buono da 100 euro da spendere in un negozio di tecnologia ed elettronica.

​I VINCITORI ASSOLUTI DEL PREMIO LEGALITÀ:

​Sezione Tecnologica: video montaggio con canzone” il regolamento del cuore” realizzato da Michaela Santangelo e dalla classe V° A scuola primaria Grippo -Rossellino;

​Sezione Creativa: realizzazione logo, realizzato da Giuseppe Infantino seconda a scuola secondaria di primo grado ” Tirreno “;

​Sezione Umanistica: poesia realizzata da Sofia Cipolla classe II° E scuola secondaria di primo grado “Leopardi”;

​Sezione Artistica : kamishibai ( teatrino ) della classe I ° E scuola secondaria di primo grado “Leopardi” alunni : Ricciuti Chiara, Bochicchio Greta, Faraone Federico Anthony, Basile Riccardo, Tamburrino Alessandro, Rondanini Yassin, gruosso Rizzi Gaia, Roma Valentina arcieri Cristian.

​Accanto ai primi premi, la giuria – composta anche dalle stimatissime artiste locali Rocchina Lepore e Ida Tricarico – ha assegnato ben 14 menzioni speciali, destinate a ragazzi che si sono distinti per l’originalità e la profondità delle loro opere. Ciascuno di loro ha ricevuto un buono del valore di 25 euro per acquisti tecnologici.

​MENZIONI SPECIALI – SEZIONE LETTERATURA:

​Poesia di Verrastro Helena classe II ° C scuola secondaria di primo grado” Bramante”;

Testo letterario realizzato da Colangelo Miriam classe II ° A scuola secondaria di primo grado “Tirreno “;

​MENZIONI SPECIALI – SEZIONE ARTISTICA (Elenco dei 12 ragazzi)

​Poster realizzato da Pastore Iris e Scarano Cecilia classe II ° B scuola secondaria di primo grado “Tirreno”;

​Disegno realizzato da Sophie Smaldone, classe I ° E scuola secondaria di primo grado “Leopardi”;

​Disegno realizzato da Rebecca Dote, classe II°E scuola secondaria di primo grado” Leopardi”;

​Disegno realizzato da Arcieri Miriam classe I°E scuola secondaria di primo grado “Leopardi;”

​Disegno realizzato da Yousfi Khadija classe I° E scuola secondaria di primo grado” Leopardi”;

​Disegno realizzato da Violetta hodor classe V° B scuola primaria “Stigliani”;

​Disegno realizzato da Donato Brienza classe II° C scuola secondaria di primo grado” Bramante”;

​Disegno realizzato da De Canio Aurora classe II° B scuola secondaria di primo grado” Tirreno”;

​Disegno realizzato da Salvato Gaia classe III° G scuola secondaria di primo grado “Leopardi”;

​Disegno realizzato da Tammone Rocco classe III° G scuola secondaria di primo grado “Leopardi”;

​Disegno realizzato da Giada Nucifaro classe I° E scuola secondaria di primo grado” Leopardi”;

​Disegno realizzato da Aurora Dote classe II° G scuola secondaria di primo grado” Leopardi”;

​La giornata è stata ulteriormente impreziosita dai doni istituzionali: l’Arma dei Carabinieri ha omaggiato i giovani con i tradizionali e ambiti cappellini dell’Arma, mentre l’Associazione “Testimonianze di Valore” ha distribuito esclusivi gadget della memoria, tra cui magliette celebrative e speciali segnalibri che riportano il volto del Maresciallo Di Matteo e una delle sue frasi più celebri e ispiratrici.

​I premi e i riconoscimenti sono stati consegnati dalle autorità presenti sul territorio e da Valeria Di Matteo, siglando il successo di un evento che non è stato solo una premiazione, ma un vero e proprio passaggio di testimone della memoria storica e del senso del dovere nelle mani delle nuovissime generazioni.