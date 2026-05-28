Trionfo della Basilicata alle Olimpiadi Nazionali di Problem Solving. Grande successo per l’I.C. di Baragiano-Bella

Le classi quarte della hanno letteralmente conquistato Pescara durante le FINALI NAZIONALI delle , portando a casa una clamorosa e straordinaria doppietta di primi premi:

– categoria CODING

– categoria Makers (Robotica con Arduino)

I prototipi sono stati fortemente apprezzati dalle due – che hanno espresso profonda ammirazione per la straordinaria preparazione, la competenza e la sicurezza dimostrate dai nostri piccoli alunni durante l’esposizione.

“Grazie di cuore alle famiglie che ci hanno sostenuto. Un ringraziamento speciale va al nostro Dirigente Scolastico, il Prof. Lorenzo Rispoli: la sua competenza concreta ha reso possibile non solo l’intero percorso didattico, ma anche la nostra indimenticabile trasferta a Pescara. I percorsi sono stati realizzati da ‘ , che hanno creduto fin dal primo giorno nel potenziale di questo approccio, “, fanno sapere i partecipanti.