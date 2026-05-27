Sanità in Basilicata, San Carlo. Attivato l’ambulatorio per la riabilitazione del pavimento pelvico all’ospedale di Lagonegro

27 Maggio 2026 nessun commento 52 Comunicati stampa, Dalla Basilicata
Si amplia l’offerta assistenziale dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza con l’attivazione dell’ambulatorio per la prevenzione, valutazione, diagnosi e riabilitazione delle disfunzioni pelviche femminili nell’ospedale San Giovanni di Lagonegro.
“Il nuovo servizio ambulatoriale di uro-ginecologia rientra nel programma di potenziamento del Dipartimento della Donna e del Bambino dell’Aor, guidato dal dottor Sergio Schettini, e del consolidamento della rete ospedaliera aziendale orientato a dare una risposta concreta ai bisogni della comunità – spiega il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo, Giuseppe Spera – confermando la volontà della Direzione Strategica di rafforzare quali-quantitativamente l’offerta sanitaria in tutti gli ospedali -in questo caso nell’UOC di Ostetricia e Ginecologia di Lagonegro diretta dal Dott. Alfonso Chiacchio- attraverso percorsi specialistici dedicati, finalizzati non solo al trattamento delle disfunzioni, ma anche alla prevenzione e al miglioramento della qualità della vita delle pazienti”.
L’ambulatorio nasce per garantire la continuità assistenziale e una presa in carico multidisciplinare, integrando competenze ginecologiche e uro-ginecologiche per la gestione dei disturbi funzionali e della sfera sessuale femminile. L’obiettivo è offrire percorsi diagnostici e terapeutici personalizzati, grazie al supporto di medici e ostetriche specializzate, nonché all’ausilio di tecnologie e strumentazioni di ultima generazione.
“Questo nuovo percorso assistenziale – evidenzia il dottor Alfonso Chiacchio – rappresenta un importante passo avanti nella presa in carico di problematiche spesso sottovalutate, ma molto diffuse e impattanti nella quotidianità femminile. Lavorare sul potenziamento dei servizi territoriali significa garantire cure più tempestive, appropriate e vicine alle esigenze delle donne, valorizzando al tempo stesso competenze professionali e integrazione tra le strutture aziendali”.
Il servizio è rivolto alla popolazione femminile con un’attenzione particolare dedicata alle puerpere. Particolare cura è, infatti, rivolta al periodo del post-partum e del puerperio: un momento delicato in cui la prevenzione e la riabilitazione tempestive possono contribuire significativamente al recupero funzionale e alla salute futura della donna.
Il servizio è attivo nei pomeriggi di lunedì, martedì, giovedì, venerdì. Per accedere alle prestazioni è necessaria la prenotazione contattando il numero 0971617534 dal lunedì al venerdì.
Nello specifico, le prestazioni offerte riguardano la valutazione specialistica del pavimento pelvico e riabilitazione perineale, la prevenzione e il trattamento delle disfunzioni uro-ginecologiche, l’esecuzione di esami e prove urodinamiche, la diagnosi e la terapia dell’incontinenza urinaria femminile, la diagnosi e il trattamento del dolore pelvico cronico, la valutazione e il trattamento di disturbi della sfera sessuale.
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Claudio Buono

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