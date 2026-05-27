La Scuola Gira: IL 28 maggio a Potenza il viaggio nelle scuole lucane arriva al gran finale

Al CineTeatro Don Bosco di Potenza (ore 9) la proiezione dei corti e la festa conclusiva: la comunità è invitata a partecipare

Dopo mesi di laboratori, set diffusi, storie scritte e filmate dagli studenti di tutta la Basilicata, La Scuola Gira — progetto promosso da Noeltan Arts nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola di MiC e MIM — si prepara al suo momento più atteso: l’evento finale del 28 maggio alle ore 9 al CineTeatro Don Bosco di Potenza, aperto a scuole, famiglie, istituzioni e cittadini.

Un appuntamento che non è solo una restituzione pubblica, ma la celebrazione collettiva di un percorso che ha coinvolto circa 1000 tra studenti e docenti, trasformando Potenza, Melfi, Viggiano, Muro Lucano e Policoro in un vero laboratorio cinematografico diffuso.

Un anno di cinema, creatività e comunità: ora il racconto arriva sul grande schermo

Dalla formazione online ai laboratori in classe, dalle prime idee ai ciak, fino al montaggio: gli studenti lucani hanno attraversato tutte le fasi della produzione cinematografica, guidati da professionisti del settore e da un team didattico qualificato.

A partecipare sono stati istituti di ogni ordine e grado, a testimonianza di un progetto realmente inclusivo e intergenerazionale: I.C. Statale n.2 “Giovanni Paolo II” – Policoro (MT), I.I.S. “Policoro – Tursi” – Policoro (MT), I.C. “Joseph Stella” – Muro Lucano (PZ), I.C. “Berardi – Nitti” – Melfi (PZ), I.I.S. “Federico II di Svevia” – Melfi (PZ), per il secondo anno consecutivo l’I.I.S. “Da Vinci – Nitti” – Potenza (PZ), I.I.S. “G. Peano” – Liceo Classico, plesso Viggiano (PZ) e I.P.S.I.A. “G. Giorgi” – Potenza (PZ).

Il 28 maggio sarà il momento di vedere tutti i cortometraggi realizzati: opere di finzione, documentari, animazioni in stop motion, storie che parlano di territorio, identità, crescita, diritti, ambiente, relazioni. Un mosaico di sguardi che racconta la Basilicata attraverso gli occhi dei suoi giovani.

Un invito alla comunità

L’evento del 28 maggio è aperto al pubblico. Noeltan Arts invita famiglie, istituzioni, partner, cittadini a partecipare per sostenere il lavoro dei ragazzi e condividere un momento di festa e riconoscimento.

Durante la mattinata:

Proiezione dei cortometraggi realizzati dagli studenti

Consegna delle targhe di merito agli istituti scolastici

Saluti e interventi dei promotori del progetto

Momento conclusivo di restituzione e ringraziamento

Sarà, in particolare, proiettata “La vita da grandi” pellicola uscita nel 2025 ed ispirata alla storia reale dei fratelli Damiano e Margherita Tercon, già noti al grande pubblico come “I Terconauti” e autori di libri di successo. Racconto che intreccia amore fraterno, desiderio di autonomia e inclusione sociale, offrendo uno sguardo autentico e rispettoso sul mondo dell’autismo.

L’intera giornata sarà un’occasione per vedere come la scuola, quando “gira”, diventa davvero un motore culturale per l’intera comunità.

Un progetto promosso da Noeltan Arts e sostenuto da una rete regionale

La Scuola Gira è promosso da Noeltan Arts nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola di Ministero della Cultura e Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il progetto è stato reso possibile grazie alla collaborazione con una vasta rete di partner istituzionali, culturali e produttivi della Basilicata, che hanno contribuito a trasformare il territorio in un set diffuso e partecipato.

28 maggio, ore 9.00 – CineTeatro Don Bosco di Potenza. La Basilicata sul grande schermo. La comunità è invitata. Qui la sigla dell’evento.