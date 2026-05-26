Torna “Chiena”, la 4ª Festa della Pizza Chiena Satrianese: il 31 maggio Satriano di Lucania si anima tra sapori, arte e musica

Domenica 31 maggio torna Chiena, la Festa della Pizza Chiena Satrianese, giunta alla sua quarta edizione. Una giornata intera nel centro storico del borgo lucano, tra laboratori, visite guidate, stand gastronomici, musica dal vivo e un grande concerto finale. Protagonista assoluta è la pizza chiena, rustico dall’esterno dorato e croccante con un ripieno ricco di uova, formaggi pecorino e vaccino locali, salame satrianese e prezzemolo, impastato con il tradizionale crisc’ (lievito madre). Un prodotto che ha saputo uscire dalla tradizione pasquale per diventare un’eccellenza del territorio, riconosciuta dal Comune con la Denominazione Comunale di Origine.

La mattinata si apre alle 10:30 in Piazza Abbamonte con “Mani in Pasta”, laboratorio intergenerazionale dedicato alla preparazione della pasta di casa. In contemporanea, alle 11:00 prende il via “Satriano tra Arte e Sapore”, visita guidata al percorso dei murales “Tradizioni e sapori satrianesi” con degustazione finale di pizza chiena e vino paesano.

A partire dalle 12:00 apre l’Aperichiena con gli stand gastronomici e l’expo dei prodotti tipici lucani in Via Roma. Alle 13:00 il pranzo in piazza si anima con la musica live di I 3mendi e Manuel Scarpetta Folk.

Il pomeriggio riserva due appuntamenti da non perdere. Alle 16:30, con “Chiena in Scena”, la Lueteb porta in scena un vero e proprio cooking show: la ricetta tradizionale della pizza chiena viene preparata dal vivo, con un intermezzo teatrale che trasforma la cucina in spettacolo. Alle 17:30 spazio invece alla riflessione con l’incontro “Accademia della Pizza Chiena e filiera dei prodotti del Melandro”, pensato per costruire una strategia condivisa di promozione delle eccellenze locali.

La serata si chiude in grande stile alle 20:00 in Piazza Umberto I con il concerto della Tequila & Montepulciano Band.

Ospiti speciali della manifestazione saranno i bambini e ragazzi dell’Associazione Lucana Autismo ALA che saranno coinvolti nei diversi eventi della giornata e presenti con un proprio stand dedicato.

L’appuntamento è per domenica 31 maggio 2026, Centro Storico di Satriano di Lucania (PZ).

Per informazioni: laboratorio “Mani in Pasta” – Antonella Romaniello, tel. 3334011954 | visita guidata – Daniela, tel. 3294140817.