Biliardi Paralimpico, il lucano Giovanni Caprara alza la coppa dei Campioni

Giovanni Caprara, il campione di Scanzano Jonico, alza al cielo la Coppa dei campioni di biliardo paralimpico Fibis. L’atleta lucano esce trionfatore dalla competizione che mette di fronte i migliori otto del panorama nazionale.

La Coppa si è disputata lo scorso fine settimana a San Severo (specialità 5 birilli), ed ha visto sfidarsi oltre a Caprara, i vari Niro, Meini, Sanso, Dimuzio, Botticelli, Fiore e Caricchia. E Caprara, reduce dal terzo posto conquistato ai recenti campionati nazionali di Montesilvano (vinti da Meini), non solo ha confermato il momento d’oro, ma si è superato vincendo la coppa.

Grande la soddisfazione del Cip Basilicata, anche perché Caprara non è soltanto un atleta di straordinaria caratura, ma anche un membro della Giunta regionale. L’augurio affidato ai social: “A Giovanni vanno i complimenti più vivi e affettuosi da parte di tutto il movimento sportivo della nostra regione. Non solo un grandissimo campione sul panno verde, ma anche un esempio quotidiano di passione e impegno istituzionale per la crescita dello sport”.