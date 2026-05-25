La “Tavola Lucana” di Leonardo Da Vinci a Potenza il 27 e 28 maggio presso il Museo Provinciale

L’Associazione Palazzo Glinni di Acerenza annuncia la partecipazione della celebre “Tavola Lucana”, il ritratto attribuito a Leonardo da Vinci e da anni al centro di studi e approfondimenti internazionali, alla Biennale d’Arte Moderna in programma a Potenza il 27 e 28 maggio presso il Museo Provinciale.

L’opera, che continua a suscitare interesse nel mondo dell’arte e della ricerca storica, rappresenta uno dei principali elementi di attrazione culturale custoditi nello storico Palazzo Glinni di Acerenza, trasformato negli anni in un contenitore culturale che ospita anche la Casa Museo Conte Vad Teples III e Maria Balsa. Contestualmente, l’Associazione annuncia nuove iniziative: l’allestimento di ulteriori testi e materiali espositivi all’interno del Palazzo e l’avvio, a partire da giugno, di visite guidate serali su prenotazione.

La Tavola Lucana apparteneva a una famiglia nobiliare acheruntina residente a Salerno, dove venne individuata per la prima volta dal professor Nicola Barbatelli. Inizialmente si riteneva che il dipinto raffigurasse Galileo Galilei; successivamente, grazie ai confronti con il celebre Autoritratto di Torino e con altre opere conservate agli Uffizi, venne avanzata l’attribuzione all’effige di Leonardo.

Giovanni Baldantoni e Carlo Glinni hanno fortemente voluto che l’opera trovasse una collocazione stabile ad Acerenza, considerandola un patrimonio identitario e culturale del territorio. La storia del dipinto è stata raccontata anche nel film-documentario “Il Leonardo ritrovato”, che ripercorre le indagini, gli studi e le analisi svolte negli ultimi anni.

Importanti contributi di approfondimento sono arrivati da Giandomenico Glinni e Marisabel Calitri, che hanno illustrato le più recenti interpretazioni sull’opera, oggetto di attenzione da parte di studiosi di fama internazionale come Carlo Pedretti, oltre che di Università e istituzioni di ricerca, tra cui il Cnr. Tra gli aspetti più curiosi emersi dagli studi, la compatibilità di quattro punti dell’impronta del pollice rilevata sulla Tavola con quella individuata nel dipinto della “Dama con l’ermellino”.

Sul retro del ritratto compare inoltre la scritta latina “PINXIT MEA”, elemento che continua ad alimentare interrogativi e interpretazioni sul significato incompiuto della locuzione, traducibile letteralmente con “lui ha dipinto le mie”.

Canio Glinni ha ribadito la volontà della famiglia di far sì che Acerenza possa “appropriarsi” di un’opera dal grande valore storico e artistico, sottolineando come tutti gli studi abbiano confermato la datazione del dipinto al Cinquecento.

Per Giovanni Baldantoni, la Tavola Lucana rappresenta “un’ulteriore opportunità di attrazione turistica e di valorizzazione della città dell’Alto Bradano”. “Il lavoro che come Palazzo Italia ci vede impegnati da anni – ha dichiarato – è finalizzato a valorizzare tutte le risorse di quest’area: culturali, storiche, religiose come la Cattedrale, insieme alle eccellenze del territorio, dell’agricoltura e dei prodotti da esportare”. Baldantoni ha inoltre evidenziato l’importanza di continuare a promuovere gli studi e i risultati ottenuti nel corso delle mostre internazionali ospitate a New York, Shanghai, Praga e Madrid. Baldantoni sottolinea infine che, con l’arrivo della stagione estiva, ad Acerenza si intensificheranno le attività di promozione turistica per attrarre nuovi flussi di visitatori, in particolare dai Paesi dell’Est Europa e dalla Romania, dove opera Palazzo Italia.