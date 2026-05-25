Elezioni amministrative, ecco chi sono i sindaci eletti nel Potentino

Sì sono quasi conclusi gli spogli delle elezioni amministrative, con le comunità di diversi comuni del Potentino chiamate al voto per il rinnovo del Sindaco e del consiglio comunale.

A Sarconi eletto sindaco Nicola Gulfo, che ha battuto Cesare Marte.

A Sant’Arcangelo vince Vito De Filippo, che ha avuto la meglio su Nicola Giordano. Più distaccato Salvatore La Grotta.

Festeggia a Castronuovo Sant’Andrea Umberto di Matteo, con lo spoglio già finito. È lui il nuovo primo cittadino.

Antonio Rubino riconfermato sindaco di Moliterno. Unico candidato, ma con una affluenza record vicina al 79 %.

A Filiano tra Leonardo Pace e Andrea Lacerenza ha avuto la meglio il secondo.

Ad Acerenza la sfida a tre è stata vinta coi ampio margine da Luca Carmine Lombardi, che ha staccato Canio Montanaro e Carmela Salandra.

A Corleto Perticara il nuovo sindaco è la giovane Ilenia Magaldi, che nella sfida a tre ha attualmente un buon vantaggio su Prospero Mauriello e Antonio Massari.

A Francavilla in Sinni Pasquale Ciancia diventa sindaco battendo Romano Cupparo.

A Lauria ampia vittoria di Antonio Rossino nella sfida a tre con Pierluigi Scaldaferri e Bruna Gagliardi.

A Cersosimo tre i candidati sindaco: Vincenzo Diego, Salvatore Corrado Fella e Domenica Paglia. Quest’ultima è stata riconfermata sindaco.

Claudio Buono

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