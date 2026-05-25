Elezioni amministrative, ecco chi sono i sindaci eletti nel Potentino

25 Maggio 2026 nessun commento 2696 Dalla Basilicata

Sì sono quasi conclusi gli spogli delle elezioni amministrative, con le comunità di diversi comuni del Potentino chiamate al voto per il rinnovo del Sindaco e del consiglio comunale.

A Sarconi eletto sindaco Nicola Gulfo, che ha battuto Cesare Marte.

A Sant’Arcangelo vince Vito De Filippo, che ha avuto la meglio su Nicola Giordano. Più distaccato Salvatore La Grotta.

Festeggia a Castronuovo Sant’Andrea Umberto di Matteo, con lo spoglio già finito. È lui il nuovo primo cittadino.

Antonio Rubino riconfermato sindaco di Moliterno. Unico candidato, ma con una affluenza record vicina al 79 %.

A Filiano tra Leonardo Pace e Andrea Lacerenza ha avuto la meglio il secondo. 

Ad Acerenza la sfida a tre è stata vinta coi ampio margine da Luca Carmine Lombardi, che ha staccato Canio Montanaro e Carmela Salandra.

A Corleto Perticara il nuovo sindaco è la giovane Ilenia Magaldi, che nella sfida a tre ha attualmente un buon vantaggio su Prospero Mauriello e Antonio Massari.

A Francavilla in Sinni Pasquale Ciancia diventa sindaco battendo Romano Cupparo. 

A Lauria ampia vittoria di Antonio Rossino nella sfida a tre con Pierluigi Scaldaferri e Bruna Gagliardi.

A Cersosimo tre i candidati sindaco: Vincenzo Diego, Salvatore Corrado Fella e Domenica Paglia. Quest’ultima è stata riconfermata sindaco. 

Claudio Buono

++ SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI ++

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Claudio Buono

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