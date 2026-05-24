Lavori PNRR, Basilicata ultima in Italia per spesa e progetti completati. “La Giunta Regionale si assuma le proprie responsabilità”

PNRR, Marrese: “Basilicata ultima in Italia per spesa e progetti completati, la Giunta Regionale si assuma le proprie responsabilità”

“I dati sull’attuazione del PNRR in Basilicata certificano una situazione estremamente preoccupante e non più giustificabile. La nostra regione, con appena il 32,8% dei progetti completati e un livello di spesa fermo al 35,9%, si colloca all’ultimo posto della classifica nazionale. Numeri che rappresentano non soltanto un fallimento amministrativo, ma soprattutto un’occasione mancata per cittadini, imprese e territori che attendevano risposte concrete in termini di infrastrutture, servizi, innovazione e sviluppo. Il PNRR avrebbe dovuto rappresentare una leva straordinaria per colmare ritardi storici e rilanciare la competitività della Basilicata”

Sono le dichiarazioni di Piero Marrese, consigliere regionale del PD (nella foto in pagina).

“Invece – sottolinea – assistiamo a un andamento lento, frammentato e incapace di rispettare tempi e obiettivi. Il dato sulla spesa sostenuta, il più basso d’Italia, dimostra con evidenza che la macchina regionale non sta funzionando come dovrebbe. Non è più il tempo delle giustificazioni o degli annunci. La Giunta Regionale deve assumersi fino in fondo la responsabilità politica e amministrativa di questi ritardi, spiegando ai lucani perché la Basilicata continui a perdere terreno proprio nella fase in cui sarebbe stato necessario accelerare e garantire capacità di programmazione e attuazione. Occorre un cambio di passo immediato attraverso un monitoraggio costante degli interventi, maggiore supporto agli enti attuatori e una governance realmente efficace. Il rischio concreto è quello di compromettere risorse decisive per il futuro della Basilicata e di lasciare incompiute opere e investimenti fondamentali per la crescita economica e sociale della nostra regione”.