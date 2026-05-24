Incidente nel Potentino. Deceduto un uomo lungo la SS 93 dopo l’impatto a bordo di una moto

Un nuovo incidente e ancora una vittima nel Potentino. Nella tarda mattinata si è verificato un impatto lungo la SS 93 nel territorio di Venosa. Un uomo 50enne a bordo della sua moto, per cause in corso di accertamento, è finito fuori strada con il mezzo. Sul posto immediato l’intervento dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso, che hanno fatto il possibile per rianimare l’uomo, per circa un’ora, senza però riuscirci. Troppo violento l’impatto e le ferite riportate. Sul posto intervenuta anche l’eliambulanza del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Venosa. Si tratterebbe di un incidente autonomo.

Si tratta del secondo incidente della giornata nel Potentino, sempre in sella alla moto. Poco prima un sinistro sul territorio di Missanello lungo la SS 92, con una donna ferita e un uomo rimasto illeso.

Claudio Buono