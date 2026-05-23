“CineScuola Lab”: al via in Basilicata le riprese del cortometraggio “Sogniamo il cinema”

Sono ufficialmente iniziate in Basilicata le riprese di “Sogniamo il cinema”, il cortometraggio che rappresenta il prodotto finale del progetto didattico “CineScuola Lab – dalle aule al territorio”. L’iniziativa si propone di portare la magia della settima arte direttamente tra i banchi di scuola e nelle piazze, trasformando gli studenti in piccoli grandi protagonisti dell’audiovisivo. Il progetto è realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura (MiC) e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), all’interno della categoria “Progetti di rilevanza territoriale”. L’ente capofila dell’operazione è l’Aiart, l’Agenzia d’innovazione per l’apprendimento, la ricerca e la tutela, sotto la direzione del responsabile scientifico Giovanni Pelliccia. I veri motori del progetto sono gli alunni degli istituti primari e secondari di Potenza, Pignola, Abriola, Tricarico e Calciano. Ad affiancarli in questa esperienza sul set ci sarà una guest star d’eccezione: l’attrice Valentina Corti. Valentina Corti è un volto particolarmente amato del cinema e della televisione italiana. Nota al grande pubblico per il ruolo di Sara Levi nella serie Rai “Un medico in famiglia”, ha costruito una solida carriera alternando fiction di successo (tra cui “Faccia d’angelo”, “Trilussa” e “Altri tempi”) a importanti pellicole cinematografiche come “Romeo e Giulietta” di Carlo Carlei e “Magari restiamo amici”. La sua presenza sul set lucano offre ai ragazzi un’opportunità unica di confronto con il mondo del professionismo cinematografico.