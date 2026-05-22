Studenti di Baragiano realizzano un robot che monitora battito cardiaco, ECG, saturazione e temperatura corporea. Menzione d’onore al concorso nazionale ‘Fabbricando’

Baragiano orgogliosa dei suoi giovani talenti: menzione speciale al concorso nazionale “Fabbricando” per Davide Salinardi e Francesca Maria Galizia

Grande emozione e profondo orgoglio per la comunità di Baragiano, che oggi celebra il prestigioso riconoscimento ottenuto da due giovanissimi studenti del territorio: Davide Salinardi, alunno della classe I A della Scuola Secondaria, e Francesca Maria Galizia, della classe V A della Scuola Primaria. Nel corso della cerimonia di premiazione del concorso nazionale “Fabbricando”, svoltasi presso lo Spazio Villalta di Udine e promossa dalla Danieli Academy, i due studenti hanno ricevuto una speciale menzione d’onore da parte della Commissione valutatrice per il progetto “Medicar – La tecnolo gia assistiva”, distinguendosi per l’alto valore innovativo, tecnologico e soprattutto umano della loro idea.

Un risultato che riempie d’orgoglio non solo le famiglie e la scuola, ma l’intera comunità baragianese, che vede nei suoi giovani un esempio concreto di talento, sensibilità e capacità di guardare al futuro con spirito solidale. Un progetto nato dal cuore. “Medicar” non è soltanto un elaborato scolastico basato sulle competenze STEAM e sulla programmazione Arduino: è il simbolo di come la tecnologia possa diventare strumento di vicinanza e cura.

Davide e Francesca hanno infatti trasformato un’esperienza di dolore personale in una straordinaria opportunità di speranza, ideando un robot assistivo capace di monitorare parametri vitali fondamentali come battito cardiaco, ECG, saturazione e temperatura corporea, con l’obiettivo di aiutare persone fragili o in difficoltà. La Commissione ha voluto premiare proprio questa capacità di coniugare innovazione e umanità, riconoscendo nel progetto una forte valenza sociale oltre che tecnica.

Il plauso dell’Amministrazione Comunale, che ha espresso “il più vivo e sentito orgoglio per il traguardo raggiunto dai due studenti, sottolineando come il loro successo rappresenti un motivo di grande soddisfazione per tutto il paese. Vedere il nome di Baragiano brillare a Udine, in un contesto di innovazione industriale così rilevante, è per noi motivo di immensa soddisfazione. Davide e Francesca sono l’esempio lampante di come la scuola possa essere il luogo dove il talento incontra la sensibilità”, è il messaggio condiviso dall’Amministrazione”. Parole di riconoscenza sono state rivolte anche alla docente Rosangela Pomponio, che ha accompagnato “con dedizione e competenza i ragazzi lungo tutto il percorso progettuale, e al Dirigente Scolastico, elogiato per la visione educativa e il sostegno alle attività innovative. Un esempio per i giovani. Il riconoscimento ottenuto a livello nazionale conferma il valore della scuola come laboratorio di idee, crescita e cittadinanza attiva. La storia di Davide e Francesca dimostra come anche i più giovani possano contribuire, con creatività e impegno, a immaginare soluzioni concrete per migliorare la vita delle persone. Baragiano oggi applaude due piccoli grandi innovatori, capaci di portare il nome del paese su un palcoscenico nazionale e di trasformare la tecnologia in uno strumento di solidarietà e speranza”.