“Rumore di Fondo”: al Cineteatro Don Bosco il 28 maggio la presentazione del cortometraggio realizzato dagli studenti del Liceo Statale Walter Gropius di Potenza

Cinema e inclusione si fondono in “Rumore di Fondo”, il cortometraggio realizzato dagli studenti del Liceo Statale Walter Gropius di Potenza nell’ambito del progetto CINEMABILITY, percorso educativo e artistico dedicato alla sensibilizzazione sul tema della disabilità attraverso il linguaggio cinematografico, finanziato dal piano nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, Mim e MiC.

La serata di presentazione si terrà presso il Cineteatro Don Bosco di Potenza, con inizio alle ore 20:30 del 28 maggio, e rappresenterà il momento conclusivo di un intenso laboratorio artistico e formativo che ha coinvolto studenti degli indirizzi Audiovisivo e Musicale nella realizzazione di un’opera originale dedicata alla disabilità uditiva.

Il progetto CINEMABILITY nasce con l’obiettivo di coniugare educazione audiovisiva e inclusione sociale, offrendo agli studenti un’esperienza concreta all’interno del processo produttivo cinematografico: dalla scrittura della sceneggiatura alla regia, dalla fotografia al montaggio, fino al sound design e alla progettazione grafica.

“Rumore di Fondo” racconta la storia di Marco, un ragazzo con impianto cocleare che durante una festa di fine anno si ritrova improvvisamente immerso in un silenzio inatteso e destabilizzante. Da quell’esperienza nascerà un incontro autentico con Anna, in un percorso emotivo che affronta temi come isolamento, identità, ascolto e bisogno di comprensione.

Il cortometraggio è stato diretto da Cosima Giorgio e Dino Santoro, con la partecipazione degli studenti delle classi 3ª, 4ª e 5ªC Audiovisivo e Multimediale, della 4ªMB Musicale, e della 3D del Liceo Scientifico Pasolini. Durante la serata interverranno i registi, il cast, la troupe tecnica e gli ospiti istituzionali. Sarà inoltre proiettato il backstage del progetto, realizzato dagli studenti, per raccontare il lavoro creativo e produttivo che ha accompagnato tutte le fasi della realizzazione del film.

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione di numerosi partner territoriali e culturali, tra cui Digital Lighthouse per la produzione tecnica e postproduzione, Metropolis Cineteatro Don Bosco, Elis Lingua dei Segni, Keyhole ETS, ENS – Ente Nazionale Sordi, Festival del Cinema Nuovo di Bergamo, Conservatorio Tito Schipa di Lecce e il Comune di Potenza.

La serata sarà tradotta in tempo reale nella Lingua dei Segni Italiana (LIS), confermando la volontà del progetto di promuovere un’esperienza culturale realmente accessibile e inclusiva.