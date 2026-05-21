Politiche di coesione e transizione ecologica: il Centro Servizi territoriali a supporto degli enti lucani

In Basilicata un’esperienza concreta di rafforzamento amministrativo al servizio della transizione ecologica, con il ruolo chiave di Exeo Lab nel supporto tecnico ai Comuni

Nel quadro delle politiche di coesione europee 2021–2027, il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali rappresenta una delle sfide più rilevanti per i territori del Mezzogiorno. In questo contesto opera il DPCoe – Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – che, attraverso il Programma Nazionale “Capacità per la Coesione” (CapCoe), promuove strumenti innovativi a supporto delle amministrazioni pubbliche. Tra questi, il Centro Servizi Territoriali (CST) si configura come operazione di importanza strategica per offrire agli enti supporto nelle fasi di programmazione, progettazione, realizzazione e rendicontazione degli interventi finanziati dai fondi FESR e FSE+ 2021–2027. Si tratta di un sistema di assistenza tecnica che accompagna Comuni ed enti lungo tutto il ciclo di vita dei progetti finanziati dai fondi FESR e FSE+ 2021–2027, dalla progettazione alla rendicontazione. L’obiettivo è migliorare la qualità degli interventi, accelerare i processi amministrativi e rafforzare in modo strutturale le competenze degli enti locali.

Il progetto è promosso dal Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) in collaborazione con le Regioni ed è attuato da Eutalia S.p.A. – società in house del Ministero dell’Economia e delle Finanze -.

“Il Centro Servizi Territoriali – sottolinea Luigi Barone presidente di Eutalia S.p.A. – rappresenta un’occasione unica per tutti gli enti locali delle 7 regioni del Mezzogiorno. Un supporto operativo e specialistico che aiuta i piccoli Comuni ad accedere a finanziamenti e accelerare la spesa”

Per la realizzazione dei servizi Eutalia si avvale di un team centrale di PMO e di collaboratori territoriali nonché dei servizi professionali di KPMG Advisory S.p.A. Sul territorio della Basilicata KPMG si avvale della collaborazione di Exeo Lab società specializzata nella consulenza alla Pubblica Amministrazione. “Il nostro lavoro – spiega Anna Maria Gentile, CEO di Exeo Lab – è accompagnare gli enti locali lungo tutto il percorso progettuale, dalla fase iniziale di candidatura fino all’attuazione e alla rendicontazione, contribuendo concretamente a rafforzare le competenze amministrative sui territori”. L’attività si inserisce operativamente nel CST attraverso un supporto tecnico altamente qualificato, che ha contribuito in modo significativo alla diffusione della piattaforma AppCOE e all’attivazione dei servizi di assistenza specialistica (SAS), strumenti fondamentali per accompagnare gli enti nella gestione dei finanziamenti europei.

In Basilicata, questo lavoro ha trovato una delle sue espressioni più concrete nell’ambito dell’Avviso pubblico “Infrastrutture verdi e blu”, finanziato dal Programma regionale FESR FSE+ 2021–2027. Il bando, con una dotazione di 10 milioni di euro, punta allo sviluppo e al completamento di interventi capaci di migliorare la resilienza delle città ai cambiamenti climatici, promuovendo la tutela della biodiversità, la riqualificazione urbana e la valorizzazione dei sistemi naturali e fluviali.

Exeo Lab, sottolinea l’amministratore Anna Maria Gentile, ha seguito per conto del CST questo processo fin dalle fasi iniziali, supportando i Comuni sia nella costruzione delle candidature sia nell’accesso alle opportunità di finanziamento. I risultati sono significativi: su 131 Comuni lucani, 92 risultano oggi registrati sulla piattaforma AppCOE e ben 81 lo sono grazie all’assistenza diretta ricevuta. Nella prima fase del bando, 26 Comuni sono stati accompagnati nella candidatura dei progetti, attraverso un supporto tecnico specifico.

Il lavoro è proseguito anche nella fase attuativa, con il supporto continuativo a 54 dei 100 Comuni finanziati, affiancati nelle attività di implementazione, monitoraggio e rendicontazione. Un intervento che si estende lungo tutto il ciclo amministrativo, dalla definizione progettuale alle procedure di gara, fino alla chiusura degli interventi.

L’esperienza lucana evidenzia come il modello del CST, anche grazie al contributo operativo di Exeo Lab, stia producendo effetti concreti: maggiore capacità progettuale degli enti, miglior qualità delle proposte presentate, riduzione dei tempi amministrativi e utilizzo più efficace delle risorse europee.

Il percorso avviato proseguirà nei prossimi mesi con nuove attività di supporto, sia per l’implementazione dei progetti già finanziati sia per la partecipazione ai futuri bandi regionali. L’obiettivo resta quello di consolidare un modello di assistenza tecnica capace di trasformare le risorse disponibili in risultati concreti per i territori e per i cittadini.

“Eutalia – evidenzia il presidente Barone – sta rafforzando il suo team attraverso la creazione di task force distribuite su base provinciale in grado di assicurare una capillarità in termini di presenza sul territorio, al fine di presidiare dal punto di vista operativo le azioni locali, organizzare i servizi di supporto tecnico a sostegno di tutti gli enti territoriali per accelerare la partecipazione e migliorare la qualità degli interventi degli enti stessi e non meramente limitarsi ad un’assistenza fine a sé stessa.”

Anche il presidente di Anci Basilicata, Gerardo Larocca, esprime apprezzamento per l’iniziativa promossa dal Dipartimento per le Politiche di Coesione e concretamente attuata sul territorio grazie al contributo di Exeo Lab. “Il supporto fornito nell’ambito dei bandi Infrastrutture verdi e blu e Barriere 0 – evidenzia Larocca – ha consentito ai piccoli Comuni lucani di superare criticità legate alla carenza di risorse umane e di competenze specialistiche, rafforzando la capacità di candidare e gestire in modo efficace ed efficiente progetti finanziati, nel pieno rispetto dei regolamenti europei e nazionali”.

In questa prospettiva, Larocca auspica che “l’esperienza maturata possa consolidarsi nel tempo, attraverso una promozione stabile e diffusa dei servizi del CST in occasione dei prossimi bandi. L’obiettivo è garantire agli enti locali un’assistenza sempre più mirata e continuativa, capace di accompagnarli lungo tutto il percorso di attuazione dei progetti cofinanziati dai fondi FESR e FSE+ 2021–2027”.