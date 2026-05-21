Incidente nel Potentino sulla SS 103. Deceduta una donna

Non ce l’ha fatta la donna rimasta gravemente ferita in mattinata a seguito di un brutto incidente che si è verificato poco dopo le ore 10 a Moliterno, nel Potentino. La donna è deceduta. Era di Sarconi, paese non distante. Il sinistro sulla Strada Statale SS 103, in un tratto di strada situato tra due cave, non distante dall’ingresso nel centro abitato. Un incidente autonomo che ha visto protagonista la donna alla guida della sua Fiat Panda che, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada in un terreno andando totalmente distrutta.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale del 118 Basilicata Soccorso, anche con l’eliambulanza decollata dal San Carlo di Potenza. Presento anche i Vigili del Fuoco. I caschi rossi hanno lavorato per estrarre la donna dall’abitacolo dove era rimasta incastrata. Per poi affidarla alle cure dei sanitari prontamente giunti sul posto. Che dopo le prime cure non hanno potuto altro che constatare la morte della donna. Suo posto, saputo di quanto accaduto, si è recato anche io sindaco di Moliterno, Antonio Rubino.

Claudio Buono