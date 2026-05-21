Brutto incidente nel Potentino sulla SS 103. Donna ferita estratta dalle lamiere dell’auto

Un brutto incidente si è verificato poco dopo le ore 10 a Moliterno, nel Potentino. Il sinistro sulla Strada Statale SS 103, in un tratto di strada situato tra due cave, non distante dall’ingresso nel centro abitato. Un incidente autonomo che ha visto protagonista una donna – originaria di Sarconi – alla guida della sua Fiat Panda che, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada in un terreno andando totalmente distrutta (foto in pagina).

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale del 118 Basilicata Soccorso, anche con l’eliambulanza decollata dal San Carlo di Potenza, dove poi è stata trasferita d’urgenza la persona rimasta ferita. Presente anche una squadra dei Vigili del Fuoco. I caschi rossi hanno lavorato per estrarre la donna dall’abitacolo dove era rimasta incastrata. Per poi affidarla alle cure dei sanitari prontamente giunti sul posto.

Claudio Buono