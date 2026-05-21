Balvano, Rosario Miraggio per la festa patronale il 15 giugno. Risate con Mino Abbacuccio e musica popolare con i Tarammurria

Sarà Rosario Miraggio, noto cantante neomelodico, è l’ospite tanto atteso a Balvano per la festività in onore di Sant’Antonio, San Pascasio e San Vito, in programma dal 13 al 15 giugno prossimo. Miraggio, nato a Napoli 41 anni fa, sarà il super ospite che salirà sul palco il 15 giugno alle ore 22 in Piazza Vittorio Emanuele. Inizia la sua carriera artistica di cantante napoletano all’età di 8 anni duettando nel brano Io canto a te con il padre Franco Miraggio. Nel 1996 riceve da Mario Merola il premio come “miglior voce emergente” in un concorso tenutosi al Teatro delle Palme di Napoli. Tra le canzoni più famose, Ti amo e Ti penso, Innamorarsi e Poi, Famme sta cu tte e tante altre. Ha firmato anche la colonna sonora di Gomorra nel 2008 e di altri film, ha firmato 12 videoclip e pubblicato 8 dischi

Non sarà l’unico spettacolo reso noto dal Comitato Feste. Il 13 giugno spazio alla taranta con i Tarammurria, compagnia di musica popolare, sempre Piazza Vittorio Emanuele alle ore 22. Il 14 giugno invece, dalle ore 21, spazio alla comicità con Mino Abbacuccio, noto sul grande schermo per la partecipazione a Made in Sud su Rai 2, con il suo “Saluta Titì”.

Appuntamento a Balvano e aggiornamenti sulla pagina Facebook ‘Comitato Feste Balvano 2026’.

Claudio Buono