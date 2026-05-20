Sanità, il Sindaco di Brienza e l’Amministrazione vogliono risposte dalla Regione e dall’Asp: «Non chiudere il Distretto, ma potenziarlo»

20 Maggio 2026 nessun commento 762 Comunicati stampa, Dalla Basilicata

Un binario chiaro per il futuro della sanità locale, ma anche un ultimatum perentorio che non lascia spazio a interpretazioni. Il Sindaco di Brienza, il Dott. Raffaele Collazzo (nella foto in pagina), ha preso ufficialmente posizione inviando una nota all’Assessore alla Salute e Politiche della Persona della Regione Basilicata, Avv. Cosimo Latronico, e ai vertici dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP), guidata dal Direttore Generale Dott. Giuseppe De Filippis. Al centro dello scontro ci sono il futuro del locale Distretto della Salute e i servizi essenziali destinati a un vastissimo bacino di cittadini.
​La missiva giunge all’indomani di un recente incontro tra l’ANCI, i Sindaci lucani e i vertici regionali. Se da un lato il primo cittadino esprime apprezzamento per le rassicurazioni verbali ricevute circa la centralità dei territori e la volontà condivisa di non tagliare i presidi assistenziali esistenti (guardie mediche), dall’altro Brienza pretende ora certezze scritte e fatti concreti. La strategia della nuova “sanità di prossimità”, basata sul principio di “moltiplicare e non sostituire”, deve tradursi in tutele reali.

​Il Distretto come “Hub” e la difesa dei servizi essenziali – ​Il Sindaco Collazzo ha chiesto una formale garanzia per la continuità operativa e il potenziamento delle prestazioni attualmente erogate presso il presidio distrettuale di Brienza. Le priorità assolute e non negoziabili riguardano tre pilastri della medicina territoriale: ​Il centro prelievi, l’attività del centro vaccinale, il servizio di fisioterapia.

​«Tali prestazioni – si legge nel documento – rappresentano un diritto fondamentale per i cittadini di Brienza, in particolare per la popolazione anziana o fragile, per la quale ogni spostamento verso altri centri comporterebbe gravi disagi».

​Nella visione dell’amministrazione comunale, la struttura di Brienza non può e non deve svolgere una funzione puramente amministrativa. Deve configurarsi invece come un Hub strategico a supporto della Casa di Comunità di Vietri di Potenza, diventando il punto di riferimento naturale per l’intera area del Melandro. Il piano punta a intercettare i bisogni di salute di comunità come Satriano di Lucania, Sasso di Castalda e di tutti i comuni dell’area Marmo Platano Melandro appartenenti all’AFT 1. Si parla di un bacino potenziale di ben 40.000 utenti che potrebbero fare riferimento a Brienza, ottimizzando le risorse e garantendo una presa in carico globale, equa e tempestiva direttamente sul territorio.

​Lo stallo della Telemedicina – ​Un capitolo della lettera è dedicato all’innovazione tecnologica e, nello specifico, al servizio di Telemedicina. Sul territorio di Brienza l’infrastruttura è già tecnicamente pronta a partire, ma i macchinari e le procedure restano al momento congelati dalla burocrazia. Ad oggi, l’attivazione non è ancora avvenuta poiché si attende il necessario e formale avvallo, nonché il supporto operativo, da parte dell’ASP di Potenza. Lo sblocco del servizio consentirebbe l’avvio immediato di televisite e telemonitoraggi, strumenti che l’amministrazione ritiene fondamentali per abbattere delle distanze geografiche e supportare i pazienti più fragili a domicilio.

​L’ultimatum: risposte o mobilitazione popolare – ​Nonostante la dichiarata disponibilità del Comune,auspica una risposta per definire i dettagli operativi, il clima politico e sociale si fa caldo. Il Sindaco Collazzo conclude l’istanza con un monito chiarissimo che suona come un vero e proprio ultimatum alla Regione Basilicata e all’Azienda Sanitaria.
​Dagli uffici comunali il messaggio è netto: la comunità di Brienza ha sempre dimostrato grande spirito di collaborazione, ma il tempo delle attese è finito. Si aspettano risposte immediate e definitive da parte delle istituzioni sanitarie; in caso contrario, a tutela dei presìdi assistenziali e del diritto alla salute della popolazione, l’amministrazione e i cittadini sono pronti a scendere in piazza a protestare già nei prossimi giorni.

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Claudio Buono

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