Muscoli e valori. Madre e figlio lucani campioni “no doping”: la storia di Anna Colucci e Stefano Rosa

Anna Colucci e Stefano Rosa, che nella vita sono madre e figlio, condividono la passione per il bodybuilding e vincono premi internazionali. I due atleti di Pignola sono ambasciatori di sport senza doping: si vince con impegno e disciplina.

E’ lucana la prima coppia culturista madre-figlio a competere e vincere in gare internazionali di altissimo livello.

Anna Colucci e Stefano Rosa, rispettivamente 58 e 37 anni, si sono distinti al Mister Universo (e in altre gare mondiali), dove sono riusciti a qualificarsi insieme nella “top six” in una finale di coppia, sfidando atleti provenienti da tutto il mondo. Per i titoli individuali Anna è pluricampionessa mondiale nella categoria Over 50/55 e vincitrice di Miss Universo Fitness Over 55 mentre Stefano è cinque volte campione del mondo e ha vinto il Mister Universo (conquistando la Pro Card) e la World Cup Pro, oltre ad aver ottenuto il titolo di campione europeo.

Gli atleti si distinguono anche per un importante messaggio sociale di cui sono ambasciatori: il “bodybuilding natural”, dimostrando che è possibile raggiungere risultati fisici straordinari senza l’uso di sostanze dopanti ma esclusivamente attraverso il duro allenamento, la disciplina alimentare e l’impegno costante.

La coppia ha recentemente ricevuto un riconoscimento da parte del presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, e il prossimo 2 giugno Stefano Rosa riceverà l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica, conferita dal presidente Mattarella per i suoi meriti sportivi.