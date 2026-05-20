L’AOR San Carlo riceve in dono un ecografo palmare alla Pneumologia dal Lions International Potenza Pretoria

La solidarietà si trasforma in un sostegno concreto per la Pneumologia dell’ospedale San Carlo di Potenza. Oggi, mercoledì 20 maggio, alle ore 17:00, nella Sala A della Palazzina dell’Accoglienza dell’Aor San Carlo, è in programma l’iniziativa promossa dal Lions International Potenza Pretoria per la donazione di un nuovo ecografo palmare. Si tratta di uno strumento diagnostico all’avanguardia che permette di eseguire esami tempestivi direttamente al letto del paziente, ottimizzando i tempi di intervento e riducendo i disagi per i degenti. Il direttore generale dell’Aor San Carlo, Giuseppe Spera, esprime gratitudine per l’iniziativa, evidenziando come “la donazione rappresenta un esempio virtuoso di cittadinanza attiva e di sinergia con il nostro sistema ospedaliero. Il supporto delle realtà locali e delle associazioni territoriali è per noi uno stimolo costante a fare sempre meglio e la testimonianza dell’attenzione dei cittadini verso il benessere della propria comunità. Ringrazio i Lions International Potenza Pretoria per questo ecografo, uno strumento prezioso per il lavoro quotidiano della nostra Pneumologia, diretta dal dottor Raimondo Battiloro”. “Il supporto all’attività ospedaliera passa attraverso una strategica sinergia con il terzo settore”, ha dichiarato il professor Alberto Scrocca, presidente del Lions Club Potenza Pretoria. “È un percorso che sosteniamo con convinzione e il Lions Club è felice di aver promosso questa iniziativa”.

La donazione è il risultato di una raccolta fondi benefica promossa dall’organizzazione che, come tante altre realtà associative attive sul territorio, riesce a intercettare e canalizzare la generosità della comunità verso l’importante sostegno alla sanità pubblica.