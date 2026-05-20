È disponibile il nuovo libro di Antonio Marrese, di Picerno, dal titolo “San Gerardo Maiella – Una presenza che resta”

Nel contesto del Terzo Centenario della nascita di San Gerardo Maiella (1726–2026), esce il nuovo volume di Antonio Marrese, dal titolo “San Gerardo Maiella – Una presenza che resta”, pubblicato da La Rete Edizioni.

Il libro propone un percorso ampio e approfondito sulla figura del santo di Muro Lucano, attraversandone la vita, la spiritualità, il rapporto con la povertà, la prova, il lavoro, la carità e la quotidianità, con uno sguardo che tiene insieme rigore storico, memoria ecclesiale e dimensione spirituale.

L’opera nasce da un lavoro di lettura e confronto tra fonti documentarie, tradizione agiografica e studi storici, con particolare attenzione alle lettere di San Gerardo, alla Vita di Antonio Maria Tannoia e agli studi redentoristi più autorevoli.

Il volume è arricchito dalla prefazione di Mons. Antonio De Luca, CSsR, Vescovo di Teggiano-Policastro, che sottolinea come la figura di San Gerardo continui ancora oggi a parlare al cuore dell’uomo contemporaneo attraverso la semplicità di una vita vissuta fino in fondo.

Attraverso un linguaggio accessibile ma attento alla profondità dei contenuti, il libro intende offrire non soltanto una biografia del santo, ma anche una riflessione sul significato della santità nel quotidiano, della fedeltà nella prova e della ricerca di Dio dentro la concretezza della vita.

Accanto all’uscita del volume, Antonio Marrese, insieme a La Rete APS-ETS, La Rete Edizioni e a Domus Marrese, spazio culturale e blog di approfondimento dedicato a cultura, fede, memoria, cronaca e riflessione sociale, ha inoltre promosso un percorso di incontri e approfondimenti dedicati alla figura di San Gerardo Maiella nel corso di questo anno tricentenario.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire a comunità, associazioni, gruppi ecclesiali, realtà culturali e territori momenti di riflessione, dialogo e approfondimento sulla figura del santo, sulla sua spiritualità e sulla sua attualità nel tempo presente.

Per organizzazione incontri, eventi gerardini o momenti di approfondimento: WhatsApp La Rete Edizioni: 351 306 7710 – Autore: 329 648 1400 – lareteassociazione@libero.it