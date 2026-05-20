Autovelox alle porte di Potenza, prorogata la sospensione dell’attività di rilevamento

Ancora una sospensione per le attività di rilevamento dell’autovelox situato alle porte del capoluogo lucano.
Di seguito la comunicazione resa nota dalla Polizia Locale potentina.
Il Comando della Polizia Locale del Comune di Potenza, con riferimento alla postazione autovelox installata sulla SS7 VAR. B di Contrada Varco D’Izzo, tenuto conto dell’ordinanza n. 188/2026/PZ di aggiornamento dell’ordinanza n. 150/2026/PZ (Prot. CDG-00422684-U del 11/05/2026), disposte da Anas S.p.A. in ragione del completamento dei lavori di riqualificazione della piattaforma stradale sulla tratta compresa tra il Km 466+550 ed il Km 468+300 – 1° Stralcio, informa che, salvo diverse disposizioni di Anas S.p.A, la sospensione dell’attività di rilevamento automatico della velocità è prorogata fino alle ore 24.00 del giorno 15 giugno 2026.
Di seguito la comunicazione resa nota dalla Polizia Locale potentina.
Il Comando della Polizia Locale del Comune di Potenza, con riferimento alla postazione autovelox installata sulla SS7 VAR. B di Contrada Varco D’Izzo, tenuto conto dell’ordinanza n. 188/2026/PZ di aggiornamento dell’ordinanza n. 150/2026/PZ (Prot. CDG-00422684-U del 11/05/2026), disposte da Anas S.p.A. in ragione del completamento dei lavori di riqualificazione della piattaforma stradale sulla tratta compresa tra il Km 466+550 ed il Km 468+300 – 1° Stralcio, informa che, salvo diverse disposizioni di Anas S.p.A, la sospensione dell’attività di rilevamento automatico della velocità è prorogata fino alle ore 24.00 del giorno 15 giugno 2026.
redazione