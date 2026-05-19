Luciano Florio inarrestabile. Il lucano è campione italiano di Showdown 2025-2026 a Lignano Sabbiadoro

Luciano Florio è inarrestabile. Il campione lucano di showdown non finisce più di stupire, per la gioia del Cip Basilicata, presieduto da Gerardo Zandolino. Proprio in queste ultime ore ha aggiunto un altro prestigioso titolo al suo palmarès: il plurimedagliato presidente Uici Potenza e vice presidente Cip Basilicata non ha fallito il colpo ai campionati nazionali di disciplina che si sono da pochissimo conclusi a Lignano Sabbiadoro. Una finalissima a 12 che ha visto il lucano portacolori dell’Asd NV Lucani salire sul gradino più alto del podio davanti a Pietro Finistrella (Asd Settecolli Scicli), campione d’Italia uscente, e Marco Carrai (Asd GS NV Liguria).

Per quanto riguarda le competizioni femminili, a vincere il campionato italiano 2026 è stata Rosa Riccardi che ha preceduto Sonia Tranchina (Asd GS NV Liguria) e Vanessa Cascio (Pol. Fiorentina Silvano Dani), rispettivamente seconda e terza classificate. Il 2026 si sta rivelando una stagione magica per gli atleti paralimpici lucani, che stanno conquistando podi su podi in molte delle discipline Cip: il biliardo, il nuoto e ora lo Showdown. Il commento del Cip Basilicata: “Con il cuore, la grinta e una determinazione straordinaria, Luciano ha alzato le braccia al cielo, festeggiando la conquista del Campionato 2025-26!”.