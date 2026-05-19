Alla lucana Ilaria D’Agostino la borsa di ricerca della Fondazione Umberto Veronesi

E’ Ilaria D’Agostino, ricercatrice dell’Università di Pisa e originaria di Sant’Arcangelo, centro in provincia di Potenza, a ricevere la borsa di ricerca della Fondazione Umberto Veronesi a nome del gruppo di Siena. Ilaria lavora per sconfiggere uno dei tumori più aggressivi e purtroppo diffusi tra la popolazione femminile, oltre a essersi laureata all’Università di Siena. “A noi faceva piacere – afferma Laura Ceccarelli, volontaria della Fondazione Umberto Veronesi – che la persona che riceveva questo contributo da parte nostra fosse una persona che conosceva soprattutto la realtà di Siena e delle contrade. Ilaria è stata qui da noi cinque anni e ha imparato a conoscere quello che è il popolo senese e la provincia”.
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