​Turismo, la rete BEL raddoppia e stila tre progetti per il futuro dei Borghi Lucani

​Dai cammini d’Italia ai festival itineranti della tradizione, fino alla formazione specialistica: la rete Borghi Eccellenti Lucani (BEL) sale a 17 Comuni aderenti e lancia una nuvola va sfida per il rilancio territoriale

​La rete di cooperazione turistica BEL (Borghi Eccellenti Lucani) cresce, si consolida e rilancia la sua azione strategica per la valorizzazione del territorio. Con l’ingresso di nuovi partner, la rete conta oggi ben 17 borghi aderenti, uniti da una visione comune: trasformare l’autenticità lucana in un motore di sviluppo economico e turistico sostenibile. ​Per tradurre questa visione in realtà, la rete BEL ha stilato tre importanti progetti, alcuni pronti ad essere candidati, altri già operativi. Si tratta di tre importanti interventi che puntano su natura, cultura e competenze.

​I tre pilastri della strategia BEL:

​La Rete dei Sentieri e la sfida dei “Cammini d’Italia” – In linea con la nuova normativa nazionale sui “Cammini d’Italia”, un progetto ( ideato con il CAI di Basilicata ) prevede la mappatura, la messa in sicurezza e la digitalizzazione di un sentiero per ogni borgo aderente. L’obiettivo è creare un unico grande itinerario verde che “colleghi” i 17 comuni, intercettando il crescente flusso di turisti legati al trekking e al turismo lento; Il Festival Itinerante: tradizioni, giochi e musica folk – Un grande evento mobile pensato per tutte le tappe della rete. Questo progetto punta a recuperare e valorizzare il patrimonio immateriale lucano attraverso la riscoperta degli antichi svaghi di un tempo, l’allestimento di una fiera espositiva delle produzioni locali e una rassegna dedicata alle musiche folk storiche della regione; Alta formazione per il Turismo Territoriale – Il futuro del turismo passa dalle competenze. Il terzo progetto vede una partnership strategica con enti accreditati per formare tecnici ed esperti in Turismo Territoriale. Figure professionali specializzate che saranno in grado promuovere i borghi e creare nuove opportunità occupazionali direttamente in loco.

​”La nostra rete dimostra che l’unione fa la forza e che i piccoli borghi non sono realtà isolate, ma un grande laboratorio di innovazione a cielo aperto”, fa sapere il Coordinamento dei Borghi Eccellenti Lucani, che aggiunge: “con questi tre progetti rispondiamo in modo concreto alle sfide del mercato turistico moderno: sostenibilità, autenticità e professionalità.”

​Con l’allargamento a 17 comuni e queste tre nuove idee, la rete BEL si candida a diventare un modello di riferimento per il turismo delle aree interne non solo in Basilicata.