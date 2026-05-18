Rocambolesco furto a Picerno. Ladri asportano una cassaforte e la perdono per strada, poi la fuga a bordo di una Bmw

Scena da film nella giornata di ieri 17 maggio a Picerno, dove una banda di malviventi ha messo a segno un furto nel primo pomeriggio, ma ha poi perso per strada un armadio/cassaforte in ferro di grosse dimensioni e dal peso di quattro quintali circa, che conteneva qualche oggetto prezioso.

Una scena a cui hanno assistito diversi cittadini che, immediatamente, hanno allertato il 112 e sono riusciti a fare anche alcuni video utili alle indagini. I ladri, almeno in quattro e con il volto travisato, sono riusciti a entrare in una villetta situata in Viale Gramsci, in pieno centro abitato, all’ingresso del paese, subito dopo la rotatoria. Una volta all’interno, quando non c’era nessuno, sono riusciti ad asportare un armadio del peso di circa quattro quintali, in ferro. I ladri hanno pensato che all’interno ci fossero armi oppure altri oggetti di valore. Una volta caricato in auto, una Bmw di grossa cilindrata, il cofano è rimasto aperto e l’armadio proprio in prossimità di una rotatoria è caduto dall’auto. I ladri non sono più riusciti a caricarlo e sono immediatamente fuggiti via, notata anche la presenza di alcuni cittadini.

Sul posto immediato l’intervento dei Carabinieri, che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso. Al momento dall’abitazione non sarebbe stato asportato nulla, se non messo tutto a soqquadro in diverse stanze, alla ricerca di oggetti preziosi.

Accertamenti anche sull’auto da parte dei militari dell’Arma, anche tramite la visione della videosorveglianza comunale.

Claudio Buono

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