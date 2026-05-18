Riccardo Scamarcio ed il suo Federico II arrivano in Basilicata con due progetti dedicati all’imperatore

Martedì 19 Maggio alle ore 16.30 nella sala Angioina del castello di Melfi l’attore Riccardo Scamarcio, Giuseppe Maglione sindaco di Melfi e Margherita Gina Romaniello Presidente della Lucana Film Commission animeranno la conferenza di fine riprese di due opere cinematografiche dedicate alla figura di Federico II. “Meraviglia del mondo” e “ Sulle tracce di Federico II – l‘imperatore normanno svevo nella sua Basilicata”.

“Meraviglia del mondo” è il docufilm diretto da Francesco Lopez che vede protagonista Riccardo Scamarcio nei panni dell’imperatore Federico II di Svevia. La pellicola, prodotta da Oz Film e Lebowski con Rai Cinema, unisce finzione e documentario per esaltare la figura storica dello Stupor Mundi.

Stessa direzione e stesso interprete anche per il cortometraggio , una sorta di making off, nato proprio dopo aver deciso di girare anche in Basilicata ed aver scoperto luoghi, storie e testimoni della forte presenza dell’imperatore svevo in terre lucane.

Mentre “Meraviglia del mondo” è stato girato nei diversi luoghi caratterizzati dalla presenza e l’opera della figura più emblematica e rappresentativa del Medioevo europeo (Puglia, Sicilia, Marche e area del Vulture in Basilicata), il cortometraggio “ Sulle tracce di Federico II – l‘imperatore normanno svevo nella sua Basilicata” è interamente girato fra il Castello di Melfi, Lagopesole e i Laghi di Monticchio.