‘Abbombazza’, Vittorio Brumotti arriva in Basilicata. Il 23 maggio a Latronico per promuovere il territorio

Il Comune di Latronico continua a investire su una nuova idea di sviluppo territoriale che unisce sport, natura, turismo outdoor e valorizzazione delle straordinarie risorse ambientali del territorio

Dopo la recente e bellissima giornata del passaggio del Giro d’Italia, Latronico rilancia con un importante evento dedicato al mondo della mountain bike e del cicloturismo, annunciando la presenza di Vittorio Brumotti, tra i volti più noti e apprezzati del panorama bike italiano, che sarà nel territorio comunale insieme al suo team di biker professionisti.

La presenza di Brumotti non sarà legata soltanto al grande show pubblico previsto per sabato 23 maggio, ma rappresenterà soprattutto un’importante occasione di promozione del territorio. Nei giorni della sua presenza, infatti, saranno realizzati contenuti promozionali dedicati al progetto Latronico Bike Center, alla rete dei sentieri MTB del territorio e al nuovo Latronico Bike Park, con l’obiettivo di raccontare e far conoscere a livello nazionale le potenzialità outdoor di Latronico.

Il progetto Latronico Bike Center mette già a sistema percorsi MTB ed e-bike immersi negli straordinari paesaggi del Parco Nazionale del Pollino e del Monte Alpi, attraversando boschi, panorami suggestivi e aree di grande pregio naturalistico, in alcuni casi con la possibilità di ammirare anche i caratteristici pini loricati, simbolo del Pollino, incastonati nelle pareti rocciose del Monte Alpi. A questo progetto si affianca il nuovo Latronico Bike Park, in fase di realizzazione nell’area delle terme, in zona Maiolino – Contrada Calda, che comprenderà pump track e skill park, strutture dedicate all’apprendimento e al miglioramento della pratica della mountain bike, con particolare attenzione ai più giovani e a chi si avvicina per la prima volta a questo mondo.

“Abbiamo scelto Vittorio Brumotti perché rappresenta perfettamente lo spirito di questo progetto: sport, passione, promozione e capacità di parlare a un pubblico ampio, dagli appassionati ai giovani, fino al grande pubblico nazionale. Latronico vuole diventare sempre più un punto di riferimento per la mountain bike e per il turismo outdoor del Sud Italia”, dichiara il Sindaco Fausto De Maria.

L’evento pubblico si terrà sabato 23 maggio 2026 presso zona Maiolino – Contrada Calda, nei pressi delle Terme e del Centro Sportivo di Latronico.

Il programma prevede: